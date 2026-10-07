7 октября 2026, 17:34 Наталья Гудемчук/LETA

В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания

В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания

В Латвии начался сезон мониторинга гриппа и других острых респираторных инфекций 2026/2027 года. При этом поставки части предназначенных для бесплатной вакцинации против гриппа вакцин задерживаются, сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В этом сезоне в Европе наблюдаются задержки в производстве вакцин против гриппа, поэтому их поставки в Латвию проходят поэтапно и немного позже обычного. В Национальной службе здравоохранения (NVD) ранее объясняли задержку тем, что информация о штаммах вируса гриппа, которые должны использоваться для производства вакцин, поступила поздно.

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Бесплатная вакцинация против гриппа в этом сезоне будет проводиться тремя вакцинами для разных групп населения. Латвия уже получила назальную вакцину «Fluenz» для детей от двух до 17 лет включительно, которые относятся к определенным группам риска.

Также на этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцину «Efluelda». Она предназначена для людей старше 60 лет, а также пациентов с умеренным или тяжелым иммунодефицитом.

Вакцину «Vaxigrip» для других групп, которым положена бесплатная вакцинация, в том числе для взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября.

SPKC призывает людей из групп риска обращаться в свои практики семейных врачей и узнавать о возможности вакцинации.

При этом в начале сезона распространение гриппа и других острых респираторных инфекций остается относительно низким и немного ниже, чем в тот же период прошлого сезона.

С 28 сентября по 4 октября грипп был диагностирован у трех пациентов - 3,9 случая на 100 000 жителей. В аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 9,9 случая на 100 000 жителей.

С симптомами других острых респираторных инфекций к семейным врачам обратились 918 пациентов, или в среднем 1179,3 случая на 100 000 жителей. Этот показатель также немного ниже прошлогоднего.

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В то же время первые лабораторно подтвержденные случаи гриппа в Латвии были зарегистрированы еще до начала мониторинга. Они были связаны с поездками за границу.

За последнюю неделю ни в одном из 166 исследованных образцов грипп лабораторно не подтвердился. В одном образце, или 0,6%, был обнаружен респираторно-синцитиальный вирус (RSV).

Доля положительных тестов на Covid-19 составила 1,2%, примерно на уровне предыдущей недели. В отличие от прошлых лет, в конце лета и начале осени этого года роста заболеваемости Covid-19 в Латвии не наблюдалось.

При этом в Рижской Восточной клинической университетской больнице сообщили, что первые случаи гриппа в этом сезоне были лабораторно подтверждены в Латвии еще в сентябре. На 38-й неделе года были подтверждены три случая, а в стационаре «Латвийский центр инфектологии» уже лечили пациента с осложнениями, вызванными гриппом.

Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска.

На сезон 2026/2027 года государство планирует закупить 148 336 доз вакцины против гриппа - на 9216 доз, или 6,6%, больше, чем в прошлом сезоне. На закупку предусмотрено 2 482 959,64 евро. При необходимости NVD может приобрести дополнительные дозы.

Бесплатная вакцинация против гриппа положена детям от шести до 23 месяцев включительно, беременным женщинам и людям старше 60 лет. Вакцинироваться бесплатно также могут дети от двух до 17 лет и взрослые с определенными хроническими заболеваниями, иммунодефицитом или получающие иммуносупрессивную терапию.

Вакцинация также оплачивается государством для некоторых других групп, в том числе медицинских и социальных работников, которые по работе тесно контактируют с пациентами или клиентами, а также для клиентов учреждений длительного социального ухода.

Узнать о праве на бесплатную вакцинацию и возможности получить прививку можно в своей практике семейного врача.

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