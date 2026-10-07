В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

chayka.lv

По прогнозам синоптиков, днем 8 октября температура воздуха в Латвии поднимется до +15…+20 градусов. Осадков не ожидается, во многих регионах выглянет солнце.

Ночью и утром на большей части территории страны будет переменная облачность, без осадков. При слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +3…+9 градусов.

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Днем небо постепенно прояснится и выглянет солнце. Ветер будет слабым или умеренным, юго-восточным.

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В Риге 8 октября ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Юго-восточный ветер будет слабым или умеренным. Ночью температура воздуха опустится до +9 градусов, а днем поднимется до +18…+19 градусов.

фото: Золотая осень в Кулдиге.