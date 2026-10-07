7 октября 2026, 19:30 mixnews.lv/leta.lv

В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов
chayka.lv

По прогнозам синоптиков, днем 8 октября температура воздуха в Латвии поднимется до +15…+20 градусов. Осадков не ожидается, во многих регионах выглянет солнце.

Ночью и утром на большей части территории страны будет переменная облачность, без осадков. При слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +3…+9 градусов.

Читайте нас также

Днем небо постепенно прояснится и выглянет солнце. Ветер будет слабым или умеренным, юго-восточным.

Читайте Mixer
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

Цветы сохнут после включения отопления: не спешите поливать
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

Юмор за день и аптечный бизнес
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

Стрельцы, Близнецы, Овны и Девы в гороскопе на четверг 8 октября
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

Кеды, ботинки или лоферы: случайный выбор расскажет, чего не хватает…

В Риге 8 октября ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Юго-восточный ветер будет слабым или умеренным. Ночью температура воздуха опустится до +9 градусов, а днем поднимется до +18…+19 градусов.

фото: Золотая осень в Кулдиге.

 

google news Подпишитесь на нас
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

Стрельцы, Близнецы, Овны и Девы в гороскопе на четверг 8 октября
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов

Кеды, ботинки или лоферы: случайный выбор расскажет, чего не хватает…

В мире

Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
7 октября, 19:02
Таиланд намерен ввести налог на выезд из страны: сбор включат в стоимость авиабилетов
7 октября, 18:05
Нобелевскую премию по химии присудили ученым из Франции и Японии за открытия в органическом синтезе
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
7 октября, 15:57 15:57
Два самолета столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
7 октября, 15:29 15:29
Горящие машины, шипы и стрельба: в Италии сорвалось дерзкое ограбление инкассаторов
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
7 октября, 14:29 14:29
В аэропорту Брюсселя в пятницу отменят около 140 рейсов
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
7 октября, 13:57 13:57
Дорогая энергия, огромные долги и бум ИИ: МВФ предупредил о рисках для мировой экономики
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
7 октября, 13:27 13:27
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
7 октября, 08:58 08:58
Супертанкеры идут через опасный пролив за десятки миллионов долларов
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
6 октября, 20:58 20:58
Протесты во Франции разрастаются: на улицы вышли более 250 тысяч человек
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
6 октября, 20:29 20:29
В Бразилии от удара молнии прямо во дворе дома погибла 22-летняя «королева родео»
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
6 октября, 18:29 18:29
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду

Латвия

В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 19:30
В четверг в Латвии потеплеет до +20 градусов
7 октября, 17:34
В Латвии начался сезон гриппа: зарегистрированы первые случаи заболевания
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 12:58 12:58
Слишком дешево, чтобы быть правдой: мошенники охотятся на покупателей на ss.lv и Marketplace
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 12:29 12:29
В музее Ротко в Даугавпилсе «оживили» фотографии художника
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 11:58 11:58
Срочно нужны доноры крови: четыре группы сейчас особенно востребованы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 11:27 11:27
За перевозку мигрантов через границу в Латвии могут давать до 12 лет тюрьмы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 10:28 10:28
Кулбергс предложил отказаться от сбора со стримингов ради отношений с США
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 10:27 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 09:58 09:58
«Потери никакой не будет»: Экс-депутат Шуплинска поддержала сокращение Сейма до 70 человек
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 08:29 08:29
Молоко подешевело на 10,8%, яйца на 12% - что показал первый квартал льготы
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
7 октября, 07:58 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона

ЧП

Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 18:35
Стивен Спилберг займется «Трансформерами-8»: что известно о новом фильме
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 17:05
«Уля» третью неделю подряд возглавляет кинопрокат Латвии: фильм посмотрело более 60 000 зрителей
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
7 октября, 13:27
Чехия отказалась от «Евровидения-2027»: денег на конкурс не хватает
7 октября, 12:29
В музее Ротко в Даугавпилсе «оживили» фотографии художника
7 октября, 09:28
Холли Берри отвергла обвинения бывшего мужа и рассказала о конфликте с сыном
6 октября, 11:31
Съемки фильма «Бэтмен 2» остановлены
ФОТО
6 октября, 10:30
В США купленная за 30 долларов картина продана на аукционе за 1.35 млн долларов
6 октября, 09:31
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали

Mixer

Природа решила пошутить: 20 животных, которые случайно стали звездами Comedy Wildlife Awards 2026
7 октября, 19:15
Цветы сохнут после включения отопления: не спешите поливать
Природа решила пошутить: 20 животных, которые случайно стали звездами Comedy Wildlife Awards 2026
7 октября, 19:05
Юмор за день и аптечный бизнес
Природа решила пошутить: 20 животных, которые случайно стали звездами Comedy Wildlife Awards 2026
7 октября, 19:01
Ретроградная Венера осенью 2026: даты и советы каждому знаку зодиака
7 октября, 18:01
Стрельцы, Близнецы, Овны и Девы в гороскопе на четверг 8 октября
7 октября, 16:58
Кеды, ботинки или лоферы: случайный выбор расскажет, чего не хватает вашему движению вперед
7 октября, 16:27
Эти 4 знака зодиака умеют выглядеть дорого даже в самых простых вещах
7 октября, 15:58
Цветная капуста больше не будет скучным гарниром: попробуйте запечь ее с пармезаном
7 октября, 15:28
Природа решила пошутить: 20 животных, которые случайно стали звездами Comedy Wildlife Awards 2026

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас