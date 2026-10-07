Срочно нужны доноры крови: четыре группы сейчас особенно востребованы

Государственный центр доноров крови призывает жителей Латвии активнее сдавать кровь. Особенно сейчас нужны доноры с группами O−, A+, A− и B−, однако востребована кровь всех групп. Запасы необходимо регулярно пополнять, поскольку кровь ежедневно требуется пациентам в больницах. Она нужна при операциях, родах, тяжёлых заболеваниях, травмах и неотложных состояниях, а заменить её искусственным аналогом невозможно.

Именно поэтому стабильность запасов напрямую зависит от самих доноров. Регулярная сдача крови позволяет поддерживать необходимый объём компонентов и использовать их тогда, когда помощь пациенту требуется срочно.

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«Отзывчивость доноров - основа безопасности наших запасов крови. Регулярная сдача позволяет нам быть готовыми помогать пациентам каждый день», - отметила директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле.

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В октябре центр продолжит проводить выездные акции в разных регионах Латвии. Это позволит жителям сдавать кровь ближе к дому или месту работы.

График выездов публикуется на сайте donors.lv и в социальных сетях Государственного центра доноров крови. Кроме того, кровь можно сдать в постоянных пунктах донорства.