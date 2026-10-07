Молоко подешевело на 10,8%, яйца на 12% - что показал первый квартал льготы

Первые три месяца действия сниженной ставки НДС показали заметное снижение цен на основные продукты в Латвии. Однако фактическая экономия покупателей зависит не только от налоговой льготы: на ценники влияют закупочные цены, акции, сезонность и другие расходы торговли.

С 1 июля в стране действует сниженная ставка НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Вместо 21% применяется 12%. Льгота закреплена в Меморандуме о торговле продовольственными товарами и рассчитана до 30 июня 2027 года.

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Цены снизились сильнее расчетного показателя

Теоретически снижение НДС должно было уменьшить розничную цену примерно на 7,4%. Однако данные Минэкономики показывают более заметное падение стоимости продуктов при сравнении цен на 1 июня и 1 сентября 2026 года.

Больше всего подешевели яйца - на 12,03%. Молоко снизилось в цене на 10,8%, хлеб - на 9,01%, а мясо птицы - на 8,89%.

В Минэкономики считают, что снижение налоговой ставки полностью отразилось на конечных ценах во всех четырех группах товаров. При этом ведомство отдельно указывает на другие факторы, которые могут менять стоимость конкретных продуктов.

«В то же время следует отметить, что на конечную стоимость товара также влияют закупочная цена, логистика, акции, сезонность и другие факторы ценообразования; в связи с этим в отдельных случаях изменения цен могут варьироваться».

Не вся льгота обязательно остается в кошельке покупателя

При этом наблюдения за ценниками показывают, что отдельные товары уже начали возвращаться к июньским значениям, а некоторые даже стали дороже. В Совете по конкуренции признают, что снижение НДС не всегда одинаково отражается на каждой позиции.

Совет сейчас анализирует электронные транзакции крупнейших торговых сетей - Maxima, Rimi и Lidl. Ритейлерам предложено предоставлять данные о десяти наиболее продаваемых товарах местного и импортного происхождения в каждой льготной категории.

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Контроль ведется и со стороны Центра защиты прав потребителей. Ведомство уже провело 74 проверки, разработало калькулятор для сравнения цен и запустило канал обратной связи с покупателями.

Небольшие повышения тоже попадают в поле внимания

Есть и обратная ситуация: отдельные товары постепенно дорожают на несколько центов. Такие изменения Совет по конкуренции пока рассматривает как исключения, в том числе связанные с правилами округления цен.

Для покупателя разница в несколько центов может показаться незначительной. Но при большом количестве покупок такие изменения постепенно складываются в ощутимую сумму.

Отдельный вопрос вызывает и наличие некоторых льготных товаров на полках. В частности, в течение нескольких дней в супермаркетах было сложно найти упаковки с печенью бройлеров, хотя этот продукт также относится к категории с пониженным НДС.

Экономия может составить до 31,4 миллиона евро

По оценке государственных органов, благодаря снижению НДС жители страны за тот же объем продуктов заплатили меньше. Общий эффект для домохозяйств оценивается в 15–31,4 млн евро.

В пересчете на одного жителя это составляет примерно 10–20 евро. Эти деньги, по оценке властей, могут быть направлены на другие продукты, промышленные товары или услуги.

При этом латвийская ставка остается заметно выше, чем в некоторых других странах ЕС. Например, в Германии для большинства продовольственных товаров действует НДС 7%, а в Испании на ряд базовых продуктов применяется ставка от 0 до 4%.

Для жителей Латвии эффект от нынешнего снижения цен особенно важен накануне отопительного сезона. Осенью семейные расходы традиционно растут, поэтому даже относительно небольшая экономия на продуктах может оказаться заметной для домашнего бюджета.