В семье звезды NBA Кристапа Порзиньгиса пополнение: его отец в четвертый раз стал папой

В семье одного из самых известных латвийских баскетболистов, чемпиона NBA и игрока Golden State Warriors Кристапа Порзиньгиса произошло радостное событие. Его отец Талис Порзиньгис вновь стал папой - его спутница жизни Зане родила ребенка, сообщает журнал Kas Jauns.

Таким образом, у 31-летней звезды НБА Кристапа Порзиньгиса появился младший сводный брат или сестра (пол ребенка СМИ пока не сообщают).

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Для 69-летнего Талиса это четвертый ребенок. В браке с Ингридой Порзиньге у него родились трое сыновей - Янис, Мартиньш и Кристап. О новых отношениях отца знаменитого баскетболиста широкая публика узнала лишь этой весной.

Сам Талис тогда говорил Kas Jauns, что не привык обсуждать личную жизнь публично, хотя и не пытается ее скрывать. Он подтвердил, что брак с Ингридой был официально расторгнут примерно годом ранее, и особо отметил, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Весной стало известно и о том, что Талис и его новая спутница Зане ждут ребенка. Малыш появился на свет в августе, и сейчас родители уже около полутора месяцев заботятся о новорожденном. Пол и имя ребенка издание не называет.

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С пополнением в семье, по данным Kas Jauns, связаны и перемены в жизни Талиса Порзиньгиса. Недавно он приобрел дом в Лиепае за 400 тысяч евро. Сделка стала одной из крупнейших на местном рынке недвижимости в этом году.

Ранее Талис жил в Юрмалциемсе неподалеку от Лиепаи, где находится принадлежащая Кристапу Порзиньгису недвижимость. У каждого члена семьи там есть свой дом, а местные жители даже придумали этому месту неофициальное название - «Порзиньгциемс».

После рождения ребенка Талис предпочел перебраться с новой семьей в Лиепаю. Приобретенная им недвижимость находится на улице Рожу: по данным Земельной книги, участок площадью 928 квадратных метров с жилым домом и хозяйственной постройкой был куплен в августе за 400 тысяч евро.

Сам Кристап Порзиньгис продолжает карьеру в NBA. 31-летний уроженец Лиепаи выступает за Golden State Warriors. В 2024 году в составе Boston Celtics он стал чемпионом NBA, а за свою карьеру также участвовал в Матче всех звезд лиги.