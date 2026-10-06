В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром

В пятницу, 9 октября, Латвию ждет первая этой осенью буря. Синоптики прогнозируют резкое усиление юго-западного ветра, а на побережье его порывы могут достигать 28 метров в секунду. Одновременно с ветром придут дожди и заметное похолодание.

Сильнее всего ветер разгуляется утром и днем. В большинстве регионов ожидаются порывы до 16–21 метра в секунду, тогда как на побережье они могут быть значительно мощнее. В ночь на субботу ветер начнет стихать.

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При этом нынешняя буря, по прогнозам, не должна привести к таким последствиям, как 22 августа и в ночь на 23 августа. Тогда Латвия пережила сильнейшую летнюю бурю за всю историю наблюдений.

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Резкой смене погоды предшествуют несколько спокойных дней. В среду и четверг в Латвии преимущественно сохранится сухая и солнечная погода, а ветер будет слабым или умеренным. В четверг воздух местами прогреется до +20 градусов.

В пятницу ситуация изменится. Днем температура во многих местах опустится ниже +10 градусов, а временами пройдет дождь. К вечеру ветер начнет постепенно терять силу, а окончательно стихнет уже в ночь на субботу.