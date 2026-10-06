6 октября 2026, 08:57 PTAC, Экономическое министерство Латвии, Еврокомиссия

Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине

Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
Иллюстрации созданы ИИ по редакционному заданию Mixnews

Первые официальные итоги снижения НДС в Латвии выглядят убедительно: хлеб, молоко, свежая птица и яйца в среднем подешевели сильнее теоретических 7,4%. Но средняя статистика не гарантирует скидку на конкретной полке. Разбираемся, какие товары входят в льготу, как считать правильную цену и что проверять в чеке.

С 1 июля 2026 года ставка НДС на четыре группы базовых продуктов в Латвии снижена с 21% до 12%. Спустя три месяца государственные ведомства представили первые результаты мониторинга. По данным Центрального статистического управления, среднее снижение базовых цен в этих группах составило 10,18%. Это больше, чем чисто математический эффект изменения налога.

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Для покупателя вывод кажется простым: товары стали дешевле. Но полезное решение начинается с уточнений. Средняя величина объединяет сотни позиций, магазинов и недель наблюдения. У конкретного молока могла измениться закупочная цена, яйца могли попасть в акцию, а привычный хлеб - сменить упаковку. Поэтому цель не в том, чтобы искать на каждой ценнике ровно минус 10,18%, а в том, чтобы правильно сравнить сопоставимые товары.

Что подтверждено официально

29 сентября PTAC и Экономическое министерство сообщили: при сравнении базовых цен на 1 июня и 1 сентября хлеб в среднем подешевел на 9,01%, свежая птица - на 8,89%, молоко - на 10,8%, яйца - на 12,03%. Среднее по четырём категориям составило 10,18%.

Независимая оценка Совета по конкуренции дала другой, но также положительный результат - 8,32%. Обе оценки превышают теоретические 7,4%. Разница между 10,18% и 8,32% не означает, что одна цифра «неправильная»: ведомства используют разные массивы и методы анализа. Для читателя важно общее подтверждённое направление - налоговое снижение в среднем дошло до конечных цен.

PTAC провёл в июле и августе 130 проверок указания цен по всей Латвии. Нарушения были локальными и, по данным ведомства, в большинстве случаев исправлялись уже во время проверки. Финансовое министерство оценивает суммарную экономию домохозяйств за год действия меры примерно в 31,4 млн евро, или в среднем около 37 евро на домохозяйство.

Важно отделить факт от прогноза. Уже измеренное снижение цен на 1 сентября - факт мониторинга. 31,4 млн евро и 37 евро на домохозяйство - расчётная оценка на весь период, а не обещанная сумма для каждой семьи. Реальная экономия зависит от состава корзины и объёма покупок.

Хлеб, молоко, свежая птица и яйца - четыре группы со ставкой НДС 12%
Льготная ставка охватывает четыре базовые категории, но внутри каждой действуют точные определения и исключения.

Почему 9 процентных пунктов - это не скидка 9%

Распространённая ошибка - вычесть из старой цены 9%. НДС снизился на 9 процентных пунктов, но старая цена уже включала налог 21%. Чтобы найти цену при неизменной стоимости товара без налога, старую цену нужно умножить на 112 и разделить на 121.

Например, товар стоил 2 евро. Его условная цена без НДС - 2 / 1,21, то есть около 1,65 евро. С НДС 12% получится примерно 1,85 евро. Экономия - около 15 центов, или 7,44%, а не 18 центов.

Формула для домашней проверки

Ожидаемая новая цена = старая сопоставимая цена × 112 / 121.

Если июньская цена была 1,50 евро, ориентир при неизменной цене без налога - около 1,39 евро. Если товар теперь стоит дешевле, могли дополнительно сработать закупочные цены, конкуренция или акция. Если заметно дороже, это ещё не доказывает нарушение: сначала проверьте сорт, массу, магазин, дату и условия предложения.

На какие товары действительно действует 12%

В Латвии льгота действует с 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года. Она распространяется на обычный хлеб; коровье, козье и овечье молоко, включая безлактозное; свежую или охлаждённую курятину, индейку, утку и гуся, в том числе разделанную и рубленую; а также сырые яйца домашней птицы.

Название на упаковке не всегда достаточно. Ставка 12% не применяется к замороженному и переработанному мясу, колбасам и копчёностям; к фаршу с содержанием добавленной соли более 1%; к булочкам, пирогам, тортам, сухарям, тостам и панировочным сухарям; к молоку UHT, сгущённому и ароматизированному молоку; к овсяным, миндальным и другим растительным напиткам.

Отсюда неочевидное последствие: два товара на соседней полке, которые покупатель воспринимает как заменители, могут законно иметь разные ставки. Обычное пастеризованное молоко попадает в льготную группу, шоколадное или ультрапастеризованное UHT - нет. Свежая охлаждённая курица входит, замороженные наггетсы - нет. Хлеб входит, сладкая выпечка - нет.

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Базовые продукты и похожие товары, на которые действует другая ставка НДС
Похожее назначение товара не означает одинаковую ставку: важны состав и категория, указанная в правилах.

Как проверить экономию, не попав в ловушку сравнения

Сравнивайте цену за единицу. Упаковка молока 900 мл не равна литру, а лоток из десяти яиц - шести яйцам другого класса. На ценнике ищите цену за литр, килограмм или штуку. Именно она показывает, стала ли покупка выгоднее после изменения объёма.

Берите одинаковые даты и условия. Цена до 1 июля могла быть акционной, а нынешняя - обычной. Такое сравнение создаст ложное впечатление подорожания. И наоборот, сегодняшняя акция может выглядеть как эффект налога. Для личной проверки полезнее сохранить несколько чеков одного магазина за разные недели.

Проверяйте чек. PTAC советует убедиться, что у подходящих товаров указана ставка 12% - в кассовой системе она также может обозначаться как группа PVN B или C. Льготная ставка действует и на акционный товар, если он относится к установленной категории.

Учитывайте программу лояльности. Цена «с картой» и общедоступная цена - разные предложения. Если июньский чек включает персональный купон, а октябрьский нет, налоговый эффект нельзя выделить напрямую.

Покупатель сравнивает цену за единицу товара и проверяет чек
Цена за килограмм или литр надёжнее крупной цифры на упаковке, особенно если производитель изменил объём.

Что говорит европейское право

Снижение ставки - решение Латвии, принятое внутри общей системы ЕС. Директива ЕС о НДС устанавливает рамки, но конкретные ставки и категории определяет каждое государство-член. После реформы 2022 года страны могут применять до двух сниженных ставок не ниже 5% к ограниченному перечню категорий; базовые продукты входят в число разрешённых направлений.

Поэтому нельзя автоматически переносить латвийские 12% на покупку продуктов в Литве, Эстонии или другом государстве ЕС. Ставка определяется национальными правилами и категорией товара. Для покупателя в Латвии главным источником остаются разъяснения PTAC и данные в кассовом чеке.

Акция после снижения НДС: как понять, настоящая ли скидка

Налоговая льгота и магазинная акция могут действовать одновременно. При объявлении скидки торговец должен рассчитывать её от самой низкой цены за предыдущие 30 дней, если не применяется предусмотренное законом исключение. Поэтому яркий процент на плакате не заменяет сравнение конечной цены и цены за единицу.

Смотрите на три числа: текущую цену, прежнюю цену, от которой заявлена скидка, и стоимость килограмма или литра. Если предложение «два по цене одного» вынуждает купить больше скоропортящегося продукта, реальная экономия исчезнет вместе с выброшенной едой.

Для предварительного сравнения PTAC рекомендует сервисы Cenu Depo, Kiwiscan.io, Letapartika.lv и VisiBukleti.lv. У каждого свой набор магазинов и товаров, поэтому проверяйте дату обновления. Сервис помогает сузить выбор, но окончательными остаются ценник в торговой точке и чек.

Кому мера даёт наибольшую выгоду

Больше всего в абсолютных евро выиграют семьи, регулярно покупающие именно четыре льготные категории. Если в корзине преобладают растительные напитки, UHT-молоко, готовая выпечка, замороженные полуфабрикаты и колбасы, эффект будет гораздо меньше. Это не оценка качества рациона, а следствие юридических границ меры.

Не стоит покупать больше только ради льготной ставки. НДС снижает цену единицы, но лишняя покупка всё равно увеличивает расход. Лучший практический эффект дают план меню, список, сравнение цены за единицу и выбор объёма, который семья успеет использовать.

Чек-лист у полки и кассы

  1. Проверьте, входит ли товар в одну из четырёх категорий и не относится ли к исключениям.
  2. Сравните цену за килограмм, литр или штуку, а не только цену упаковки.
  3. Для оценки налогового эффекта умножьте старую сопоставимую цену на 112/121.
  4. Не сравнивайте обычную цену с персональной акцией или купоном.
  5. Посмотрите срок действия акции и прежнюю цену; скидка обычно считается от минимума за 30 дней.
  6. В чеке найдите ставку 12% или соответствующую группу PVN B/C.
  7. Сохраните чек и сфотографируйте ценник, если цифры не совпадают.
  8. При систематической ошибке обратитесь сначала к магазину, затем сообщите в PTAC.

Вывод

Первые официальные данные подтверждают: снижение НДС в среднем дошло до покупателей и совпало с падением цен сильнее расчётных 7,4%. Но 10,18% - показатель рынка, а не обязательная скидка на каждый батон, литр молока или десяток яиц.

Практическое решение проще: проверить категорию товара, цену за единицу, сопоставимые условия и ставку в чеке. Тогда налоговая мера превращается из красивой средней цифры в понятную экономию конкретной семьи.

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Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине

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