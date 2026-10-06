Синоптики рассказали, какой будет погода 7 октября

В среду, 7 октября, в Латвии ожидается сухая погода с небольшим количеством облаков. Утро будет прохладным, зато днем воздух прогреется до +17 градусов. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно западным и юго-западным. К вечеру во многих районах он стихнет практически полностью.

Утром температура составит +5…+9 градусов, а на побережье будет теплее - до +14. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+17 градусов.

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В Риге 7 октября также обойдется без осадков. День будет преимущественно солнечным, при слабом западном и юго-западном ветре.

Ночью и утром в столице температура опустится до +9 градусов, а в пригороде будет +6…+8. Днем воздух прогреется до +16 градусов.