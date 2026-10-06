Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство страны. Решение принято после консультаций президента с политическими силами, прошедшими в 15-й Сейм. Возглавляемый Кулбергсом «Объединенный список» стал крупнейшей политической силой по итогам выборов, получив 35,288% голосов и 41 мандат. Всего в новый парламент прошли шесть партий и объединений.

При этом официально выдвинуть Кулбергса кандидатом на должность премьер-министра пока нельзя: полномочия действующего 14-го Сейма еще сохраняются. Ринкевич рассчитывает, что уже к началу ноября переговоры о формировании нового правительства дадут существенный результат.

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Президент поздравил Кулбергса с победой и подчеркнул, что полученный мандат одновременно означает большую ответственность и возможность реализовать намеченные изменения. Среди ключевых задач он назвал укрепление экономики и безопасности страны.

Кулбергс заявил, что избиратели проголосовали за перемены и дали будущей власти сильный мандат. По его словам, речь должна идти не об идеологических спорах, а о конкретных изменениях в государственном управлении.

«не о идеологических спорах или политических лозунгах, а о конкретных изменениях в государственном управлении», - подчеркнул Кулбергс. Среди основных направлений он назвал порядок в государственных финансах, экономический рост, безопасность и реформу государственного управления.

Переговоры с потенциальными партнерами по коалиции пока не имеют конкретных сроков. Кулбергс объяснил это плотным графиком ближайших недель, однако обозначил принципы, на которых готов строить будущую коалицию.

По его словам, стремительный экономический рост необходим для финансирования обороны и других государственных приоритетов. Поэтому поддержку будут искать у тех политических сил, которые готовы согласиться с программой изменений.

Отдельно Кулбергс говорил о доверии общества к власти. Он считает, что конкретные результаты работы нового правительства могут повысить участие жителей в политической жизни страны. «Это наша ответственность - реализовать это, и мы это сделаем», - заявил политик.

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Состав будущего Кабинета министров пока неизвестен. Кулбергс не назвал политиков, которых мог бы предложить на министерские посты.

Что известно о Кулбергсе

Андрис Кулбергс родился в 1979 году. Он получил образование в сфере экономики и международного бизнеса, а затем окончил Рижскую бизнес-школу.

Большую часть профессиональной карьеры Кулбергс связал с автомобильной отраслью и управлением. С 2006 года он занимал руководящие должности в Автомобильной ассоциации Латвии, а в 2008–2013 годах работал в Inchcape Motors Latvia.

Позже Кулбергс руководил направлением развития нидерландской компании GeesinkNorba. Он также входил в совет Конфедерации работодателей Латвии.

В 2022 году Кулбергс был избран депутатом 14-го Сейма от «Объединенного списка». В парламенте он возглавлял подкомиссию по вопросам окружающей среды, климата и энергетики, а также следственную комиссию, изучавшую рост стоимости теплоснабжения в Риге.

Нынешнее правительство Кулбергса было утверждено 28 мая после отставки кабинета Эвики Силини. В коалицию вошли «Объединенный список», «Новое единство», Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение.

Теперь конфигурация власти должна измениться с учетом результатов выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным ЦИК, «Объединенный список» получил 41 место, «Латвия на первом месте» - 17, «Суверенная власть»/«Младолатыши» - 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» - по 10, а «Новое единство» - 7 мандатов.

Окончательные результаты выборов ЦИК должен утвердить позднее. Пока именно распределение мест в новом парламенте определяет круг потенциальных партнеров Кулбергса по будущей коалиции.