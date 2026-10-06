На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Рижская дума может разрешить муниципальному предприятию Rīgas nami привлечь заемное финансирование в размере более 22 млн евро для развития Центрального рынка.

Во вторник соответствующий проект решения поддержал комитет городского имущества Рижской думы, сообщает агентство LETA.

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Чтобы предприятие могло получить долгосрочное финансирование, договор на управление и хозяйственное обслуживание Центрального рынка предлагается продлить до 24 апреля 2067 года. Одновременно Rīgas nami возьмет на себя обязательства по инвестициям, обновлению инфраструктуры и восстановлению исторических зданий рынка.

Предполагается, что деньги будут поступать из нескольких источников - собственных средств предприятия, фондов и программ ЕС, кредитов и других финансовых инструментов.

Дополнительное финансирование из бюджета Рижского самоуправления не предусматривается

Отдельная проблема - закрытый бывший мясной павильон Центрального рынка. Его эксплуатацию прекратили в июне из-за выявленных угроз безопасности конструкций. Предварительно необходимые работы оцениваются в 1,39 млн евро. Закупку планируется завершить до конца этого года, а сами работы - до июля 2027 года.

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Кроме того, до мая следующего года предполагается провести аукцион на право аренды мясного павильона, чтобы найти для него долгосрочного арендатора и инвестора.

В ближайшие полгода Rīgas nami также должно организовать конкурс на архитектурно-дизайнерскую концепцию всего Центрального рынка. В планах - сохранить его традиционную торговую функцию и историческую архитектуру, но одновременно сделать территорию более удобным и зеленым общественным пространством, развивать здесь культуру, творческие индустрии и поддерживать местных предпринимателей.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил, что Центральный рынок должен развиваться не только как место торговли: на его территории могут появляться культурные, образовательные и общественные проекты.

Rīgas nami предстоит подготовить и ориентировочный план работ на ближайшие пять лет с предполагаемыми затратами и объемами инвестиций.

Rīgas nami управляет Центральным рынком с 2023 года. За это время в развитие рынка и неотложные работы было вложено более 4,4 млн евро. В 2025 году оборот предприятия составил 28,42 млн евро, увеличившись за год на 3,3%. Прибыль составила 94 тысячи евро.