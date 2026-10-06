6 октября 2026, 18:57 Валерия Леонова/LETA

На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Рижская дума может разрешить муниципальному предприятию Rīgas nami привлечь заемное финансирование в размере более 22 млн евро для развития Центрального рынка.

Во вторник соответствующий проект решения поддержал комитет городского имущества Рижской думы, сообщает агентство LETA.

Читайте нас также

Чтобы предприятие могло получить долгосрочное финансирование, договор на управление и хозяйственное обслуживание Центрального рынка предлагается продлить до 24 апреля 2067 года. Одновременно Rīgas nami возьмет на себя обязательства по инвестициям, обновлению инфраструктуры и восстановлению исторических зданий рынка.

Предполагается, что деньги будут поступать из нескольких источников - собственных средств предприятия, фондов и программ ЕС, кредитов и других финансовых инструментов.

Дополнительное финансирование из бюджета Рижского самоуправления не предусматривается

Отдельная проблема - закрытый бывший мясной павильон Центрального рынка. Его эксплуатацию прекратили в июне из-за выявленных угроз безопасности конструкций. Предварительно необходимые работы оцениваются в 1,39 млн евро. Закупку планируется завершить до конца этого года, а сами работы - до июля 2027 года.

Читайте Mixer
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Встречи и маленькие радости: гороскоп на 7 октября для каждого знака зодиака
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Тест без машины времени: один календарь расскажет, умеете ли вы жить сегодня
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Мир умеет удивлять: 18 странных и забавных деталей, случайно попавших в кадр
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Затмение 6 октября заставит выбирать между желаниями и здравым смыслом

Кроме того, до мая следующего года предполагается провести аукцион на право аренды мясного павильона, чтобы найти для него долгосрочного арендатора и инвестора.

В ближайшие полгода Rīgas nami также должно организовать конкурс на архитектурно-дизайнерскую концепцию всего Центрального рынка. В планах - сохранить его традиционную торговую функцию и историческую архитектуру, но одновременно сделать территорию более удобным и зеленым общественным пространством, развивать здесь культуру, творческие индустрии и поддерживать местных предпринимателей.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил, что Центральный рынок должен развиваться не только как место торговли: на его территории могут появляться культурные, образовательные и общественные проекты.

Rīgas nami предстоит подготовить и ориентировочный план работ на ближайшие пять лет с предполагаемыми затратами и объемами инвестиций.

Rīgas nami управляет Центральным рынком с 2023 года. За это время в развитие рынка и неотложные работы было вложено более 4,4 млн евро. В 2025 году оборот предприятия составил 28,42 млн евро, увеличившись за год на 3,3%. Прибыль составила 94 тысячи евро.

google news Подпишитесь на нас
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Что в вас ценят, а затем просто начинают этим пользоваться
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро

Встречи и маленькие радости: гороскоп на 7 октября для каждого знака зодиака

В мире

Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
6 октября, 18:29
Нобелевскую премию по физике присудили за «ловушку» для частиц-призраков в антарктическом льду
6 октября, 14:58
OpenAI начнет скрыто маркировать тексты ChatGPT для пользователей в ЕС
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
ВИДЕО
6 октября, 13:58 13:58
Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего ради безопасности США
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
6 октября, 11:56 11:56
ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо угрожает 347 млн детей в 100 странах
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
6 октября, 11:02 11:02
Трамп одобрил расстрел военного психиатра, убившего 13 человек на базе Форт-Худ
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
6 октября, 10:04 10:04
Во Франции учителя поддержали протесты лицеистов: чего требуют участники
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
6 октября, 08:34 08:34
Стало известно, какую фамилию используют в школе дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
6 октября, 08:01 08:01
Маск снова стал триллионером: рост акций прибавил к его состоянию $30,6 млрд
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
5 октября, 20:35 20:35
Бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию из-за обысков по делу Эпштейна
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
5 октября, 20:05 20:05
В Чехии строят первый в мире католический храм, напечатанный на 3D-принтере
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры
5 октября, 19:30 19:30
Норвегия готовит запрет на ИИ-очки: под ограничения попадут школы, музеи и торговые центры

Латвия

Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 18:57
На развитие Рижского Центрального рынка хотят привлечь более 22 млн евро
6 октября, 18:05
Без поводка - только на специальной площадке: в Риге хотят изменить правила выгула собак
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 17:28 17:28
В семье звезды NBA Кристапа Порзиньгиса пополнение: его отец в четвертый раз стал папой
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 16:28 16:28
Синоптики рассказали, какой будет погода 7 октября
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
ВИДЕО
6 октября, 15:58 15:58
Банк Латвии выпустит серебряный каштан за 147 евро
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 15:28 15:28
Куда в Риге отвезти опавшие листья и когда их примут бесплатно
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 14:28 14:28
Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 13:28 13:28
Латвийцам могут разрешить выбирать между eID-картой и паспортом
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 12:58 12:58
В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря с сильным ветром
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
ВИДЕО
6 октября, 12:28 12:28
Четыре грузовика, микроавтобус и легковушка столкнулись на A7
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине
6 октября, 08:57 08:57
Цены на базовые продукты снизились на 10,18%: как проверить свою экономию в магазине

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
6 октября, 11:31
Съемки фильма «Бэтмен 2» остановлены
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
ФОТО
6 октября, 10:30
В США купленная за 30 долларов картина продана на аукционе за 1.35 млн долларов
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
6 октября, 09:31
Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире с обложкой Сальвадора Дали
5 октября, 17:05
«Мстители: Финал» снова обошел «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории
4 октября, 19:51
«Мстители: Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории
4 октября, 17:50
Курица стала последней каплей: Сталлоне рассказал, с чего началась его вражда с Ричардом Гиром
4 октября, 16:36
Том Круз не спас кассу: фильм с бюджетом до $180 млн стартовал с $3,4 млн
3 октября, 13:50
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет

Mixer

Масло вспыхнуло во время готовки? Вот что нужно сделать в первые секунды
6 октября, 18:41
Что в вас ценят, а затем просто начинают этим пользоваться
Масло вспыхнуло во время готовки? Вот что нужно сделать в первые секунды
6 октября, 18:01
Встречи и маленькие радости: гороскоп на 7 октября для каждого знака зодиака
Масло вспыхнуло во время готовки? Вот что нужно сделать в первые секунды
6 октября, 16:58
Тест без машины времени: один календарь расскажет, умеете ли вы жить сегодня
6 октября, 16:28
Мир умеет удивлять: 18 странных и забавных деталей, случайно попавших в кадр
6 октября, 15:58
Затмение 6 октября заставит выбирать между желаниями и здравым смыслом
6 октября, 15:28
Остатки курицы, кусочек сыра и картошка: ужин, который собирается почти сам
6 октября, 14:58
Какой маршрут вы выберете в незнакомом городе? Тест покажет, как вы относитесь к риску и спонтанности
6 октября, 14:28
Масло вспыхнуло во время готовки? Вот что нужно сделать в первые секунды

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить

Спорт

В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас