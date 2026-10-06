Латвийцам могут разрешить выбирать между eID-картой и паспортом

Жителям Латвии могут больше не придется в обязательном порядке получать eID-карту. Министерство внутренних дел предлагает разрешить использовать в качестве основного удостоверяющего документа как eID, так и паспорт. Окончательное решение должен принять Сейм.

С соответствующими предложениями к поправкам в закон об удостоверяющих личность документах выступил министр внутренних дел Янис Домбрава. Сейчас граждане и неграждане Латвии с 15 лет обязаны иметь удостоверение личности.

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Если инициативу поддержат, это требование изменится. Государство по-прежнему будет требовать иметь действующий документ, удостоверяющий личность, но человек сможет сам выбрать между eID-картой и паспортом.

Одним из аргументов МВД стало развитие альтернативных способов электронной идентификации. Помимо eID-карты широко используются eParaksts mobile и Smart-ID, а в Евросоюзе готовится внедрение европейского кошелька цифровой идентичности. Поэтому eID больше не остается единственным способом доступа к электронным услугам.

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На практике это также означает возможность отказаться от дополнительных расходов для тех, кому eID-карта не нужна. В Управление по делам гражданства и миграции поступают жалобы от людей, которые для поездок пользуются паспортом, а для электронной идентификации - eParaksts mobile, но при этом должны платить государственную пошлину за получение eID.

Статистика МВД показывает, что популярность eParaksts mobile заметно выросла. В 2025 году с его помощью провели 30 миллионов электронных идентификаций, тогда как электронные функции eID-карт использовали 4,3 миллиона раз.

В министерстве считают, что отмена обязательной eID-карты снизит административную нагрузку. Кроме того, это позволит избежать ситуации, при которой технологические изменения в будущем потребуют массовой замены документов.

Предложения МВД будут рассмотрены Сеймом во втором чтении законопроекта. Именно после дальнейшего рассмотрения станет понятно, изменятся ли действующие правила для жителей Латвии.