Латвийской медицине не хватает около полмиллиарда евро - Diena

Латвийской системе здравоохранения в следующем году не хватает 509,3 млн евро, чтобы финансирование отрасли достигло 6% ВВП. Общий бюджет здравоохранения на 2027 год планируется в размере 2,37 млрд евро, пишет Diena.

Сейчас страна значительно отстает по расходам на медицину от среднего уровня ЕС, а недостаток государственного финансирования приходится компенсировать самим пациентам и работодателям, пишет Diena.

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Государственные расходы на здравоохранение в Латвии составляют около 4,6% ВВП, тогда как в среднем по Евросоюзу - 7,3%. На одного жителя приходится 1966 евро расходов на медицину против 3379 евро в среднем по ЕС.

Разницу особенно хорошо чувствуют сами пациенты. Из собственного кармана жители Латвии оплачивают 30,7% всех расходов на здравоохранение - более чем вдвое больше среднего показателя ЕС, составляющего 14,3%.

Недостаток денег отражается на доступности врачей, обследований и лекарств. Очереди затягивают диагностику и начало лечения, а в стране не хватает врачей и особенно медсестер.

Проблема давно вышла за пределы самой системы здравоохранения. Исследование Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) и Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний (SIFFA) показывает, что более половины предприятий сталкиваются с длительным или частым отсутствием работников из-за болезни. Девять из десяти работодателей отмечают, что это увеличивает нагрузку на остальных сотрудников.

Компании пытаются решать проблему самостоятельно. 77% опрошенных работодателей тратят на здоровье одного сотрудника от 101 до 1000 евро в год, оплачивая медицинское страхование, реабилитацию, психологическую помощь, профилактику и другие услуги. Остальные тратят еще больше.

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Но частные расходы не способны заменить работающую государственную систему. Длинные очереди, поздняя диагностика и высокая доля расходов самого пациента означают более продолжительные больничные, дополнительную нагрузку на коллег и потери для бизнеса.

Особенно заметно отставание Латвии в доступности современных лекарств. Из 173 инновационных препаратов, одобренных в 2020-2023 годах, пациентам в Латвии доступны только 16, пишет Diena. Средний показатель по ЕС - 46.

Цена проблемы измеряется уже не только здоровьем людей. Стоимость предотвратимых смертей для экономики Латвии оценивается примерно в 1,1 млрд евро в год - около 2,8% ВВП.

LDDK предлагает сократить очереди на медицинские услуги, расширить доступность компенсируемых лекарств и эффективнее использовать средства здравоохранения. Среди основных требований - увеличить государственное финансирование отрасли как минимум до 6% ВВП, а бюджет компенсируемых лекарств - минимум на 30%.

Глава Латвийского общества больниц Артурс Берзиньш обращает внимание еще на одну сторону проблемы: расходы, которые не берет на себя государственная система здравоохранения, не исчезают. Значительную их часть в итоге несут сами жители и работодатели.

Иными словами, экономия государства на здоровье населения во многих случаях просто превращается в расходы в другом месте - для семей, предприятий и всей экономики.