Куда в Риге отвезти опавшие листья и когда их примут бесплатно

С 24 октября в Риге начнут принимать опавшие листья у жителей. В течение месяца - до 22 ноября - их можно будет бесплатно сдать в 33 специально организованных пунктах. Большинство площадок будет работать по выходным, но один из пунктов откроется также в будние дни.

По сравнению с прошлым годом схема приема почти не изменилась. Однако один из пунктов в Зиепниеккалнсе решили не открывать: на участке параллельной улицы Виенибас гатве между домами №120 и №116 жители сдавали сравнительно мало листьев, а с парковкой машин возникали сложности.

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Исключение сделают для пункта в Торнякалнсе на Узварас булварис, 16A. Здесь листья можно будет сдавать и по будням - с 9:00 до 19:00. Пункт будет работать 26–30 октября, 2–6, 9–13 ноября, а также 16, 17, 19 и 20 ноября.

Приносить листья разрешается только в часы работы площадок. Оставлять их рядом заранее нельзя. Сдавать листья в мешках тоже не получится: их придется высыпать в специальные контейнеры или транспорт для вывоза отходов, после чего мешки нужно забрать с собой.

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Важное условие - листья должны быть чистыми, без бытового и другого мусора. На площадки нельзя привозить мебель, старую бытовую технику, строительные отходы или смесь листьев с обычными бытовыми отходами.

За порядком на пунктах будут следить сотрудники Управления содержания Департамента городской среды и мобильности. Они будут координировать прием и работу специализированного транспорта, а при возможности помогать пожилым жителям высыпать листья из мешков. Рижская муниципальная полиция также усилит патрулирование, чтобы не допускать несанкционированного выброса отходов.

Интерес рижан к такой возможности растет. В 2025 году жители сдали 4163 тонны листьев - на 862 тонны больше, чем годом ранее. В 2024 году объем составил 3301 тонну, а в 2023-м - 2769 тонн.

Полный список пунктов приема и часы их работы опубликованы на сайте Рижского самоуправления. Если возникнут вопросы, можно позвонить на бесплатный информационный телефон 1201 - обращение передадут подразделению, которое отвечает за проект.