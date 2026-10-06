Четыре грузовика, микроавтобус и легковушка столкнулись на A7

Утром на Бауском шоссе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. В районе Иецавы столкнулись четыре грузовика, микроавтобус и легковая машина, из-за аварии движение в сторону Бауски оказалось заблокировано.
Авария произошла около 9 часов утра возле Димзукалнса, в Иецавской волости Баусского края. На месте работают оперативные службы, а проезд по одной из полос сейчас затруднен.
Читайте нас также
В результате столкновения медицинская помощь потребовалась четырем людям. Двух пострадавших доставили в больницу: один получил серьезные травмы, состояние второго оценивается как менее тяжелое.
Читайте
Информация о других возможных последствиях аварии уточняется. Водителям, направляющимся по A7 в сторону Бауски, следует учитывать затрудненное движение на этом участке.