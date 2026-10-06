Без поводка - только на специальной площадке: в Риге хотят изменить правила выгула собак

В Риге собираются существенно изменить правила содержания и выгула собак. Если новые требования будут окончательно утверждены, отпускать питомца без поводка за пределами территории владельца можно будет только на специально оборудованных собачьих площадках, сообщает агентство LETA.

Проект новых обязательных правил во вторник, 6 октября, поддержал комитет Рижской думы по жилищным и экологическим вопросам. Теперь документ должна утвердить Рижская дума, поэтому пока новые требования еще не вступили в силу.

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Одно из главных изменений касается прогулок с собаками. В проекте больше не предусмотрены общественные территории или определенное время суток, когда собаку разрешалось бы отпускать без поводка. Если правила примут, в парках, скверах, на улицах и в других общественных местах питомца придется постоянно держать на поводке. Свободно побегать собаки смогут только на предназначенных для этого площадках.

В самоуправлении объясняют такое решение вопросами безопасности. Городским пространством одновременно пользуются дети, пожилые люди, люди с инвалидностью, велосипедисты и другие жители. Поводок позволяет владельцу постоянно контролировать животное и уменьшает риск нападений, конфликтов между собаками и различных происшествий.

При этом гулять с собакой на поводке по общественным территориям по-прежнему будет разрешено практически повсеместно. Однако останутся места, куда с животными заходить нельзя. Это детские игровые площадки, спортивные площадки образовательных учреждений и официальные городские пляжи во время купального сезона.

Ограничение сможет действовать и на территории массовых мероприятий, если его установит организатор, а также в других местах, где присутствие животных запрещено нормативными актами.

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Одновременно Рига намерена полностью отказаться от муниципального сбора за содержание собак. В думе пришли к выводу, что поступления от него слишком невелики по сравнению с административными ресурсами, которые приходится тратить на его взимание.

Новые правила также расширят возможности муниципальной полиции при проверке животных. По требованию полицейского владелец должен будет предоставить собаку для считывания данных микрочипа. Если он откажется это сделать, полиция сможет привлечь специализированную службу, имеющую право на отлов животных.

Причем связанные с этим расходы могут лечь на самого владельца. Ему придется возместить самоуправлению затраты на фиксацию или отлов животного, его перевозку, ветеринарную помощь и содержание в приюте.

Муниципальная полиция будет контролировать и соблюдение требований по маркировке и регистрации домашних животных. При выявлении нарушения владельцу смогут предписать выполнить предусмотренные законом требования.

Как поясняет Рижская дума, новые правила понадобились в том числе потому, что действующее городское регулирование было принято еще в 2016 году. За прошедшие десять лет изменились Закон о защите животных, Закон о ветеринарной медицине и правила Кабинета министров, поэтому муниципальные нормы необходимо привести в соответствие с нынешним законодательством.