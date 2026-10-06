Банк Латвии выпустит серебряный каштан за 147 евро

Осенью каштаны в Риге можно подобрать прямо с тротуара. Но один из них будет стоить 147 евро: Банк Латвии выпускает коллекционную монету «Каштан» из серебра 999-й пробы с позолотой. Ее задумали не только как предмет коллекционирования, но и как своеобразный талисман на счастье. Монета повторяет форму настоящего каштана и имеет неправильные очертания. Серебряный плод и гурт покрыты позолотой, вес составляет 23 грамма, а максимальный размер - 35 миллиметров.

Номинал «Каштана» - 5 евро, однако продавать его будут значительно дороже. Цена составит 147 евро.

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Тираж ограничен 3000 экземплярами. Продажи начнутся 8 октября в 12.00 в интернет-магазине Банка Латвии e-monetas.lv, причем одному покупателю разрешат приобрести не более трех монет.

Автором дизайна стал художник Каспарс Лидумс. Его проект победил в открытом конкурсе Банка Латвии на лучший дизайн коллекционной монеты о природе. Чеканку выполнил Литовский монетный двор.

Выбор каштана связан с его историей в Латвии и народными поверьями. Конский каштан появился здесь примерно на рубеже XVII–XVIII веков и сначала выращивался преимущественно в усадебных парках. Со временем деревья стали привычной частью местного пейзажа и вошли в латвийскую культуру.

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Каштаны упоминаются и в истории искусства и литературы. Огромное дерево возле дома Эдварда Вирзы в Елгавском крае связывают с его книгой «Страумены», а в начале XX века Вильгельм Пурвитис написал картину «Цветущие каштаны».

Но для создателей монеты особое значение имеет народное поверье. Считается, что каштан, который носят с собой, способен защитить человека от неприятностей и некоторых недугов. При этом существует и правило: женщинам полагается держать талисман в левом кармане, а мужчинам - в правом.

Именно этот обычай стал одной из идей для новой монеты. «Каштан» входит в программу из четырех коллекционных монет Банка Латвии на 2026 год. Также запланированы выпуски, посвященные свадебному венцу, «Золотому семечку» и сказочным персонажам Анны Бригадере. К концу года ожидается и памятная монета номиналом 2 евро, посвященная традиции рождественских ярмарок в Латвии.