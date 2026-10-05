Вниманию водителей: сегодня вечером закроют мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе

В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ - сейчас они ведутся на 58 участках.

Как сообщили LETA в Latvijas Valsts ceļi, сегодня, 5 октября, с 19:50 до 5:50 6 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе (A9), на 24,56-м километре дороги.

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Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени.

Объехать закрытый мост можно будет несколькими маршрутами: по Вентспилсскому шоссе (A10) и дороге Калнциемс - Кудра (P101); через Елгаву по дороге Елгава - Калнциемс (P99) и улице Loka maģistrāle; а также по Елгавскому шоссе (A8) и дороге Елгава (Тушки) - Тукумс (P98).

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Серьезные ограничения сохраняются и на других государственных дорогах. На Даугавпилсском шоссе от Калнишки до Любасте действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. На проезд этого участка следует закладывать около 20 минут.

На Елгавском шоссе (A8), от поворота на Лиелвирцаву до границы с Литвой, также установлены ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Проезд занимает около 20 минут.

На Видземском шоссе (A2), от Сигулды до Аугшлигатне, движение регулируется светофором на одном участке, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. На преодоление этого отрезка дороги потребуется около 25 минут.