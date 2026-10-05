5 октября 2026, 18:05 Наталья Гудемчук

В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение
exteriores.gob.es

В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе - возложение цветов, военный парад, выставка военной техники и угощение традиционной испанской паэльей, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября.

Читайте нас также

В 11 часов на площади Свободы поднимут флаги Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы и военный парад с участием подразделений Вооруженных сил Испании.

Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности.

После парада посетители смогут осмотреть военную технику Вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Калькю, 28 желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне.

Читайте Mixer
В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

Сапоги, кеды или балетки? Первый увиденный силуэт может многое рассказать…
В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

Иногда логика просто сдается: 17 комиксов о странностях обычной жизни
В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

Эти 7 ароматов особенно хороши после 60 - и дело совсем не в возрасте
В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

Удача уже рядом: пять знаков зодиака получат неожиданный шанс в октябре

Мероприятие организуют посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент Вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, Национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями.

Испания входит в число 13 стран - участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. В этом году исполняется девять лет с начала службы испанских военнослужащих в составе бригады. За это время испанский контингент значительно увеличился - с первоначальных 350 военнослужащих до более чем 600. Сейчас это второй по численности контингент союзников в Латвии.

Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения. Как сообщили в Рижской думе, с 6:30 до 15:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара, а также на перекрестке улиц Вальню и Калькю около дома №28 по улице Калькю.

Кроме того, с 6:30 до 15:00 при необходимости будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники.

google news Подпишитесь на нас
В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

Сапоги, кеды или балетки? Первый увиденный силуэт может многое рассказать…
В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

Иногда логика просто сдается: 17 комиксов о странностях обычной жизни

В мире

Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
5 октября, 17:33
В США открылся магазин бесполезных вещей: там продают кружки с дырками и запутанные провода
5 октября, 16:27
«Овсянка, сэр!»: в Шотландии прошел чемпионат мира по приготовлению овсяной каши
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
5 октября, 15:28 15:28
В Дании взломан реестр населения: хакеры получили доступ к данным более 8 млн человек
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
5 октября, 14:29 14:29
Во Франции в понедельник закрыто до 500 лицеев: 24 из них были «подожжены или разгромлены».
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
5 октября, 13:57 13:57
Нобелевскую премию по медицине присудили за способ управлять клетками мозга с помощью света
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
5 октября, 13:28 13:28
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и досрочных парламентских выборах
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
5 октября, 11:28 11:28
Второй пилот FlyDubai планировал использовать рейс для атаки на Бен-Гурион
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
5 октября, 09:58 09:58
Американцы стали меньше есть в ресторанах из-за популярности препаратов для похудения
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
4 октября, 20:26 20:26
Во всём мире падает рождаемость - даже в развивающихся странах!
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
4 октября, 15:37 15:37
Трамп предложил отказаться от перехода на зимнее время
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару
4 октября, 14:47 14:47
Сын идёт в президенты, чтобы освободить отца: Бразилия выбирает между Лулой и Болсонару

Латвия

Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 18:05
В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение
5 октября, 15:58
airBaltic может сократить до 700 сотрудников
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 14:59 14:59
Отопление в домах скоро включат: Rīgas namu pārvaldnieks сообщил дату
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 12:29 12:29
Вниманию водителей: сегодня вечером закроют мост через Лиелупе на Лиепайском шоссе
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 11:57 11:57
Кулбергс хочет сократить число министерств и ускорить рост экономики
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 10:58 10:58
После провала на выборах лидеры двух партий заговорили об отставке
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 10:28 10:28
Vivi перешла на зимнее расписание: какие поезда отменили и где изменилось время
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
+ОПРОС
5 октября, 09:28 09:28
Явка на выборах в 15-й Сейм стала самой низкой в истории Латвии
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 08:58 08:58
Понедельник принесет в Латвию ветер, облака и небольшой дождь
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 08:28 08:28
Кто из кандидатов в 15-й Сейм собрал больше всего «плюсов» и «минусов»
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов
5 октября, 07:59 07:59
Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
5 октября, 17:05
«Мстители: Финал» снова обошел «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
4 октября, 19:51
«Мстители: Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance
4 октября, 17:50
Курица стала последней каплей: Сталлоне рассказал, с чего началась его вражда с Ричардом Гиром
4 октября, 16:36
Том Круз не спас кассу: фильм с бюджетом до $180 млн стартовал с $3,4 млн
3 октября, 13:50
Майкл Дуглас раскрыл тайный роман с Кэтлин Тёрнер, который они скрывали больше 40 лет
3 октября, 10:20
От «Звёздных войн» до «Назад в будущее»: опубликован топ-10 самых увлекательных научно-фантастических фильмов
2 октября, 20:56
Объявлена дата выхода «Острова сокровищ» с Хью Джекманом
2 октября, 19:33
Paramount и Warner Bros. объединятся под названием Skydance

Mixer

Когда нужно было просто сделать как надо: 15 провалов, которые сложно объяснить
5 октября, 18:10
Весы, Девы, Рыбы и Девы в гороскопе на вторник 6 октября
Когда нужно было просто сделать как надо: 15 провалов, которые сложно объяснить
5 октября, 16:58
Сапоги, кеды или балетки? Первый увиденный силуэт может многое рассказать о вашем состоянии
Когда нужно было просто сделать как надо: 15 провалов, которые сложно объяснить
5 октября, 16:27
Иногда логика просто сдается: 17 комиксов о странностях обычной жизни
5 октября, 15:58
Эти 7 ароматов особенно хороши после 60 - и дело совсем не в возрасте
5 октября, 15:27
Удача уже рядом: пять знаков зодиака получат неожиданный шанс в октябре
5 октября, 14:56
Просыпаетесь за минуту до будильника? Организм может знать время лучше, чем кажется
5 октября, 14:28
Курица, овощи и соевый соус: быстрый ужин без долгой готовки
5 октября, 13:58
Когда нужно было просто сделать как надо: 15 провалов, которые сложно объяснить

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить

Спорт

11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас