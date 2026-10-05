В центре Риги пройдет парад в честь Национального дня Испании: где ограничат движение

exteriores.gob.es

В субботу, 10 октября, в центре Риги пройдет мероприятие, посвященное Национальному дню Испании. В программе - возложение цветов, военный парад, выставка военной техники и угощение традиционной испанской паэльей, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Национальный день Испании официально отмечается 12 октября. Чтобы больше людей могли посетить праздничные мероприятия, в Риге их проведут в субботу, 10 октября.

Читайте нас также Google News Facebook

В 11 часов на площади Свободы поднимут флаги Латвии и Испании. Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы и военный парад с участием подразделений Вооруженных сил Испании.

Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Национальных вооруженных сил Латвии. Во время парада прозвучат залпы, которые одновременно произведет специально подготовленное подразделение. Для этого будут использовать учебные боеприпасы, которые создают кратковременный шум, но не представляют опасности.

После парада посетители смогут осмотреть военную технику Вооруженных сил Испании на площади Свободы. Около 12 часов на улице Калькю, 28 желающие смогут попробовать традиционную испанскую паэлью, приготовленную в армейской полевой кухне.

Читайте

Мероприятие организуют посольство Испании в Латвии и размещенный в Латвии контингент Вооруженных сил Испании совместно с Министерством обороны, Национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими организациями.

Испания входит в число 13 стран - участниц многонациональной бригады НАТО в Латвии. В этом году исполняется девять лет с начала службы испанских военнослужащих в составе бригады. За это время испанский контингент значительно увеличился - с первоначальных 350 военнослужащих до более чем 600. Сейчас это второй по численности контингент союзников в Латвии.

Во время празднования в центре Риги будут действовать ограничения движения. Как сообщили в Рижской думе, с 6:30 до 15:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара, а также на перекрестке улиц Вальню и Калькю около дома №28 по улице Калькю.

Кроме того, с 6:30 до 15:00 при необходимости будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту парада, а также во время размещения и погрузки военной техники.