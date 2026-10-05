В Лиепае установили рекорд по числу поездок в общественном транспорте

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В сентябре в общественном транспорте Лиепаи зарегистрировали 698 856 поездок - это самый высокий показатель за один месяц с момента введения системы электронных расчетов в октябре 2024 года. Об этом сообщает LETA со ссылкой на предприятие «Liepājas sabiedriskais transports».

По сравнению с августом число поездок выросло на 124 245, или 21,6%: с 574 611 до 698 856. Был превышен и предыдущий рекорд, установленный в апреле 2026 года, когда зарегистрировали 679 234 поездки. Сентябрьский показатель оказался выше на 19 622 поездки, или 2,9%.

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В среднем в сентябре общественным транспортом пользовались около 23 300 раз в день.

Кроме того, у лиепайчан продолжает расти интерес к проездным на длительный срок. За месяц было продано 6799 обычных проездных на 30 дней - на 892 больше, чем в августе, или на 15,1%. Еще 1077 проездных на 30 дней для поездок по рабочим дням - на 218, или 25,4%, больше. Продажи проездных на 90 дней выросли на 55, или 6%, до 971.

С проездными на 30 и 90 дней в сентябре зарегистрировали 463 528 поездок. Это 66,3% от общего числа поездок.

Продолжают пользоваться спросом и годовые проездные на 365 дней, которые ввели 31 июля этого года. В августе продали 13 таких проездных, а в сентябре - еще восемь. Таким образом, за два месяца пассажиры приобрели 21 годовой проездной. Он стоит 280 евро и дает право на неограниченное число поездок в течение 365 дней.

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В сентябре также установили новый рекорд по использованию льготных проездных, предоставляемых государством. С ними зарегистрировали 53 909 поездок - на 3872, или 7,7%, больше, чем в августе. На льготные поездки пришлось 7,7% всех поездок за месяц. Правом на 100-процентную скидку пользуются люди с инвалидностью и сопровождающие их лица, а также дети-сироты.

С билетами на 40 минут в сентябре зарегистрировали 66 218 поездок. Еще 75 439 поездок пришлось на комплекты из десяти таких билетов. В общей сложности это 141 657 поездок, или 20,3% от всех поездок за месяц.

Большинство пассажиров использовали электронную карту или мобильное приложение. С помощью электронной карты зарегистрировали 373 659 поездок, или 53,5%, а через мобильное приложение - 318 242, или 45,5%. Билеты, купленные у водителя, использовали в 6955 поездках, или в 1% случаев. Таким образом, 99% поездок зарегистрировали с помощью электронной карты или мобильного приложения.

Более 81% всех сентябрьских поездок пришлось на трамвай, 3-й автобусный маршрут, а также 6-й и 6А маршруты. В трамваях зарегистрировали 230 561 поездку, или 33% от общего числа.

Среди автобусных маршрутов больше всего поездок пришлось на 3-й маршрут - 183 694, или 26,3%. На 6-й и 6А маршруты вместе пришлось 153 239 поездок, или 21,9%. На 9-й, 9А и 9С маршруты вместе пришлось 37 459 поездок, или 5,4% от общего числа.