5 октября 2026, 21:05 Наталья Гудемчук/LETA

Средний возраст депутатов нового Сейма Латвии - около 49 лет

Средний возраст депутатов нового Сейма Латвии - около 49 лет
LSM

Средний возраст 100 избранных депутатов 15-го Сейма Латвии составляет около 48,75 года, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Самые молодые депутаты - Эдуардс Зивтиньш от «Latvija pirmajā vietā» (LPV) и Селма Левренце от «Progresīvajiem». Оба родились в 2000 году и, согласно открытой информации, еще не достигли 26 лет. Зивтиньш младше Левренце на два месяца и два дня.

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Самая старшая среди избранных депутатов - Наталия Абола от объединения партий «Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši» (SV/AJ). В феврале этого года ей исполнилось 73 года.

Из 100 депутатов нового Сейма только девять родились после восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года.

Высшее образование есть почти у всех избранных депутатов. В своих декларациях, поданных в Центральную избирательную комиссию, его наличие указали 95 человек.

Четверо депутатов не получили образования выше среднего, а один - выше основного.

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В новый Сейм избраны 28 депутатов нынешнего парламента, а также девять действующих министров правительства, в том числе премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Кроме того, депутатские мандаты получили 26 нынешних депутатов самоуправлений.

Еще 12 избранных депутатов в качестве основного места работы указали должности, связанные с представленными ими политическими силами. Среди них консультанты министров, парламентские секретари министерств и помощники депутатов Европарламента от партий. Некоторые также работают в партиях или связанных с ними организациях.

Еще часть избранных депутатов 15-го Сейма в своих декларациях указали в качестве основного места работы государственные или муниципальные учреждения образования и медицины.

Таким образом, до избрания в Сейм лишь меньшая часть новых депутатов работала в частном секторе.

 

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