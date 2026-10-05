5 октября 2026, 08:58

Понедельник принесет в Латвию ветер, облака и небольшой дождь

Понедельник принесет в Латвию ветер, облака и небольшой дождь

В понедельник в Латвии сохранится облачная погода, а местами пройдет небольшой дождь. Одновременно усилится западный и юго-западный ветер, поэтому день будет ощущаться прохладнее, чем показывают термометры.

Порывы ветра достигнут 8–13 метров в секунду, а на побережье - до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +11…+16 градусов.

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В Риге также ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Температура в столице поднимется максимум до +14…+15 градусов.

Такую погоду определяет циклон, расположенный над Норвежским морем. Его влияние принесет в Латвию облачность, осадки и более сильный ветер.

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