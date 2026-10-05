Отопление в домах скоро включат: Rīgas namu pārvaldnieks сообщил дату

Управляющая компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) планирует начать подключать отопление в рижских домах в понедельник, 12 октября.

Как сообщила LETA представитель компании Инита Кабанова, при нынешнем прогнозе погоды необходимые для начала отопительного сезона условия должны сложиться именно к этому дню.

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Подключать дома будут постепенно - на это планируется отвести три дня. Все теплоузлы в зданиях, которыми управляет RNP, технически готовы к началу отопительного сезона.

Компания ориентируется не на конкретную календарную дату, а на погоду. Отопление начинают, если на протяжении как минимум трех суток температура воздуха не поднимается выше +14 градусов и хотя бы в какой-то момент опускается до +8 градусов, а аналогичная или более холодная погода ожидается и в следующие три дня.

При этом ждать 12 октября необязательно. Владельцы квартир могут самостоятельно принять решение о более раннем включении отопления. Такой возможностью уже воспользовались жители десяти домов RNP, где батареи в данный момент стали теплыми.

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В этом году есть еще одно важное отличие: впервые ни в одном из домов RNP подключение отопления не придется откладывать из-за долгов жильцов.

По данным компании, около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек, а в течение года уровень оплаты достигает 99%. Rīgas siltums может отказаться подключать отопление дому, если за последний год его жители оплатили менее 80% общей суммы выставленных счетов.

При этом RNP подчеркивает, что задолженность конкретного владельца квартиры остается его личным долгом - оплачивать ее соседям не приходится.

Rīgas namu pārvaldnieks полностью принадлежит Рижскому самоуправлению. В 2025 году оборот предприятия составил 82,94 млн евро, прибыль - 3,1 млн евро.