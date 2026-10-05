5 октября 2026, 07:59

Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов

Кулбергс отнял голоса у почти всех конкурентов: политолог объяснила феномен выборов

Андрис Кулбергс и «Объединенный список» стали главным сюрпризом выборов в 15-й Сейм. Партия сумела забрать часть голосов практически у всех политических сил, а ее результат оказался настолько высоким, что политолог Ивета Кажока назвала Кулбергса феноменом латвийской политики.

По словам ассоциированного исследователя аналитического центра Providus Иветы Кажоки, ОС не вытеснил какого-то одного конкурента из его привычной электоральной ниши. Голоса уходили сразу от разных партий - от Национального объединения до «Латвии на первом месте» и «Прогрессивных». Особенно заметные потери понесли «Новое Единство» и Союз зеленых и крестьян, а также несколько новых политических проектов.

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Причину такого результата Кажока видит в накопившемся недовольстве избирателей работой правительств последних десяти лет. По ее оценке, власти действовали слишком осторожно, медленно принимали решения, часто делали ставку на компромиссы и недостаточно эффективно общались с обществом.

Постепенно это сформировало запрос на перемены. Причем, считает политолог, он не обязательно связан с экономикой: даже при росте экономики избиратели могут отвернуться от правящей силы. В качестве примера Кажока приводит выборы 2018 года, когда Союз зеленых и крестьян во главе с премьер-министром Марисом Кучинскисом потерпел серьезное поражение.

На нынешних выборах похожий процесс помог Кулбергсу получить особенно высокий результат. Кажока считает, что конкурирующие партии во многом сами создали для него благоприятные условия. Эксперт призналась, что до сих пор не понимает, о чем думали Союз зеленых и крестьян и «Новое Единство», когда перед выборами утвердили Кулбергса премьер-министром.

Уже тогда, по ее словам, было очевидно, что Кулбергс стал заметной фигурой и что в обществе созрел запрос на перемены. Итоги голосования лишь подтвердили эту тенденцию, причем результат оказался еще более впечатляющим, чем можно было предположить.

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Для других партий такое решение Кажока считает крайне рискованным. По ее мнению, «Новому Единству» остается радоваться хотя бы тому, что партия смогла преодолеть 5%-ный барьер.

Теперь перед «Объединенным списком» стоит задача доказать, что высокий результат на выборах можно превратить в реальные решения. Кажока считает, что успех будет зависеть прежде всего от способности самой команды работать слаженно, а не от отношений с партнерами по коалиции.

У ОС будет 42 мандата, поэтому объединение получило возможность выбирать партнеров с более сильной позиции. Однако, по мнению политолога, гораздо важнее окажется то, насколько единой команда сможет оставаться внутри самой партии.

Итог выборов уже стал историческим для латвийской политики. «Объединенный список» получил 42 депутатских места - больше, чем любая другая политическая сила на выборах в Сейм после восстановления независимости Латвии.

Для сравнения, «Латвийский путь» в 1993 году получил 36 мандатов, «Единство» в 2010-м - 33, а «Центр согласия» на внеочередных выборах 2011 года - 31 мандат. Теперь результат ОС заметно превысил эти показатели.

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