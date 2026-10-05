Кулбергс хочет сократить число министерств и ускорить рост экономики

Андрис Кулбергс после победы «Объединенного списка» на выборах в Сейм заявил, что в случае повторного назначения премьер-министром намерен добиваться сокращения числа министерств и ускорения экономического роста. При этом политик считает, что сокращать государственные расходы отдельно от мер по развитию экономики нельзя.

«Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это не должно происходить без экономического рывка. Необходимо и то и другое», - подчеркнул Кулбергс в эфире LTV.

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«Объединенный список» готов обсуждать создание коалиции со всеми партиями, однако главным условием сотрудничества лидер партии называет готовность поддержать перемены. При этом Кулбергс исключил коалицию с партией «Латвия на первом месте».

Пока будущие министерские портфели не распределялись. Если Кулбергс снова возглавит правительство, «Объединенный список», по его словам, должен сохранить за собой Министерство финансов. Партийные кандидаты готовы претендовать и на другие министерские должности.

К сокращению числа министерств Кулбергс отказываться не собирается, но считает, что сначала необходимо определить меры, которые принесут стране наибольший экономический эффект. По его мнению, изменение структуры правительства должно быть частью более широкой работы по укреплению экономики.

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Отдельно политик высказался о кандидатах, которые получили много вычеркиваний на выборах. В их числе оказался министр юстиции Эдвард Смилтенс, однопартиец Кулбергса. Лидер «Объединенного списка» заявил, что министерские должности должны занимать профессионалы, а не просто политики.

Самим кандидатам, получившим большое число вычеркиваний, Кулбергс предложил проанализировать причины такого результата. При этом будущий министр, по его словам, должен добросовестно выполнять свою работу и проводить необходимые изменения.

Смилтенс получил более 12 600 вычеркиваний, но одновременно за него поставили свыше 17 600 плюсов. Кулбергс объяснил большое количество вычеркиваний у кандидатов «Объединенного списка» в том числе тем, что именно этот список получил наибольшую поддержку избирателей.

На выборах в 15-й Сейм «Объединенный список» набрал 35,3% голосов и занял первое место. «Латвия на первом месте» получила 13,1%, объединение «Суверенная власть / Союз новолатышей» - 11,71%.

Национальное объединение набрало 8,9%, «Прогрессивные» - 7,88%, «Новое единство» - 6,36%. Союз зеленых и крестьян получил 4,4% и не преодолел пятипроцентный барьер.