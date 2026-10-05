Кто из кандидатов в 15-й Сейм собрал больше всего «плюсов» и «минусов»

После подсчета голосов на большинстве участков стали известны кандидаты, которые получили больше всего положительных и отрицательных отметок на выборах в 15-й Сейм. С большим отрывом по числу «плюсов» лидирует представитель «Объединенного списка» Андрис Кулбергс - 58 489 отметок.

Второе место заняла Юлия Степаненко из объединения «Суверенная власть»/«Младолатыши». Она получила 29 679 «плюсов». Третьим стал лидер «Латвии на первом месте» Айнарс Шлесерс - 25 083.

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Среди других заметных результатов «Объединенного списка» - Эдвард Смилтенс с 17 610 положительными отметками и Раймонд Бергманис с 17 300. При этом именно в этом списке оказались кандидаты с наибольшим количеством вычеркиваний: Ингмарс Лидака получил 17 253 «минуса», Айвис Цериньш - 13 654, а Смилтенс - 12 636.

В «Латвии на первом месте» после Шлесерса по числу «плюсов» идут Ольга Петкевич с 10 463 отметками и Александр Барташевич с 8 115. Барташевич одновременно оказался самым часто вычеркиваемым кандидатом своего списка - 1 961 «минус». У Майриса Бриедиса 1 740 вычеркиваний, у Ричарда Шлесерса - 1 660.

В объединении «Суверенная власть»/«Младолатыши» после Степаненко больше всего положительных отметок получили Рудольф Бреманис - 11 412 - и Любовь Швецова - 8 440. Бреманис при этом чаще других в своем списке получал «минусы»: 1 047 отметок. У Вадима Баранника их 876, у Артура Рубикса - 650.

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В Национальном объединении лидером по «плюсам» стал Янис Домбрава - 9 635. Далее расположились Инара Мурниеце с 5 191 отметкой и Илзе Индриксоне с 4 916. Чаще всего вычеркивали Мурниеце - 2 474 раза, Имантса Парадниекса - 2 298 и Лиану Лангу - 2 246.

В «Новом Единстве» больше всего положительных отметок получила Байба Браже - 11 234. У Эвики Силини 5 571 «плюс», у Арвилса Ашераденса - 5 481. При этом чаще всего из списка вычеркивали Хосама Абу Мери - 3 369 раз; Силиня получила 3 193 «минуса», Ашераденс - 2 852.

У «Прогрессивных» по числу положительных отметок лидирует Андрис Шуваев - 16 472. Антонина Ненашева получила 6 023 «плюса», Селма Теодора Левренце - 5 724. Наибольшее количество отрицательных отметок в партии получил Каспарс Бришкенс - 6 362.

По данным подсчета примерно 99% голосов, в 15-й Сейм проходят шесть политических сил. «Объединенный список» получил 35,3% голосов и 42 мандата, LPV - 13,1% и 17 мандатов, «Суверенная власть»/«Младолатыши» - 11,74% и 15 мандатов.

Национальное объединение набрало 8,91% и получает 10 мандатов. «Прогрессивные» получили 7,81% и 9 мест, а «Новое Единство» - 6,34% и 7 мандатов. Остальные восемь партий не преодолели пятипроцентный барьер.