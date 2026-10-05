5 октября 2026, 15:58 Валерия Леонова/LETA

airBaltic может сократить до 700 сотрудников

airBaltic может сократить до 700 сотрудников

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в рамках нового бизнес-плана может сократить от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в компании работают около 3000 человек, поэтому изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника.

Как сообщает LETA со ссылкой на airBaltic, сокращения могут коснуться сотрудников на базах в Риге, Вильнюсе и Таллине. Окончательное число рабочих мест пока не определено.

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Одновременно airBaltic ведет переговоры с профсоюзами о возможности сокращения рабочей нагрузки пилотов и бортпроводников. Кроме того, разрабатывается новая организационная структура компании. Определиться с ней планируется к середине октября, после чего сотрудники получат более подробную информацию.

Президент Латвийского профсоюза авиации (LAA) Даце Каваса сообщила LETA, что профсоюз узнал о возможном сокращении 500-700 сотрудников airBaltic всего за несколько минут до того, как эта информация была представлена работникам компании. По ее словам, никаких переговоров с профсоюзом относительно этих цифр ранее не проводилось.

Каваса утверждает, что еще с 6 сентября профсоюз запрашивал точные данные о планируемом количестве увольнений, поскольку предоставление такой информации предусмотрено как Законом о труде, так и соответствующей директивой ЕС, однако получил отказ.

При этом переговоры о возможности перевода части сотрудников на 85-процентную рабочую нагрузку действительно велись. По словам Кавасы, профсоюз намерен договориться об этом с компанией, чтобы таким образом сократить число увольнений. Большинство членов LAA уже выразили готовность перейти на такие условия.

В первую очередь этот вариант может быть предложен пилотам и бортпроводникам. Переговоры о возможных изменениях условий труда техников и сотрудников технического обслуживания планируется начать в середине октября.

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«Сейчас совершенно неясно, кого именно подразумевают под этими 500–700 сотрудниками», - подчеркнула Каваса

Президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хилден подчеркнул, что решения в отношении конкретных работников пока не приняты.

Пересмотр численности персонала стал частью нового бизнес-плана авиакомпании, предусматривающего сокращение масштабов деятельности. airBaltic намерена уменьшить парк самолетов Airbus A220-300, сосредоточиться на более компактной маршрутной сети и активнее сдавать самолеты вместе с экипажами другим авиакомпаниям по схеме ACMI.

При этом в airBaltic подчеркивают, что планируемые изменения сейчас не влияют на расписание полетов. Все запланированные рейсы выполняются, купленные билеты и бронирования остаются действительными.

Сокращения происходят на фоне финансовой реструктуризации airBaltic. Компания начала процедуру Chapter 11 в соответствии с законодательством США, которая позволяет продолжать работу и одновременно проводить реструктуризацию долгов под защитой от требований кредиторов.

airBaltic получила обязательства кредиторов предоставить до 350 млн евро нового финансирования. Первый транш в размере 140 млн евро уже получен. Завершить процесс реструктуризации планируется к середине 2027 года.

В 2025 году оборот группы airBaltic составил 779,3 млн евро, а убытки - 44,3 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров.

Основным акционером airBaltic остается государство Латвия, которому принадлежит 88,37% акций. Еще 10% принадлежат Lufthansa.

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