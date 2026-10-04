Учебникам - по десять лет, а денег станет ещё меньше: тысячи латвийцев подписались в защиту школьных книг

Бесплатное образование, говорите? Мама троих детей Кристине Лиепа так не считает - и, судя по всему, не одна она. Больше 5000 человек уже подписали на платформе ManaBalss.lv её инициативу: требование увеличить государственное финансирование учебников и учебных материалов в латвийских школах.

35 евро в год - и это ещё не дно

Сейчас государство выделяет на учебные материалы 35,20 евро на одного школьника в год. Казалось бы, немного. Но среднесрочный бюджетный план предусматривает риск, что в следующем году сумма сократится до 21,80 евро.

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В масштабах страны это выглядит так: последние три года на учебные средства шло около 9,13 миллиона евро, а с 2027 года может остаться 5,68 миллиона. При этом, по оценкам социальных партнёров, для нормального обеспечения нужно примерно 100 евро на ученика в начальной школе и около 80 евро - на старших этапах. То есть даже нынешней суммы не хватает в разы.

Учат по книгам, которые старше нынешней программы

В некоторых школах дети до сих пор занимаются по учебникам десятилетней давности и старше. Часть из них выпущена ещё до того, как ввели действующее учебное содержание, - и уже не вполне соответствует тому, что школьникам положено знать. Если нужных материалов нет, учителям приходится искать, комбинировать и создавать их самим.

«Когда мы начинали собирать подписи, нашей целью было добиться увеличения финансирования, потому что уже сейчас выделяемой государством суммы не хватает, чтобы обеспечить детей современными материалами. Теперь нам приходится говорить уже о том, чтобы финансирование не урезали ещё сильнее», - объясняет Кристине Лиепа.

При этом авторы инициативы не требуют невозможного. Менять учебники каждый год не нужно - нужен понятный, регулярный цикл обновления. Хороший учебник не пишется за пару месяцев: его надо разработать, отрецензировать, подготовить и напечатать. Поэтому и деньги на него нужно планировать на несколько лет вперёд.

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Есть у проблемы и ещё одно неприятное измерение. Чего не додаёт государство, на практике покрывают самоуправления - а их возможности очень разные. Получается, качество учебников, по которым учится ребёнок, зависит от того, в каком крае он живёт. Авторы инициативы настаивают: так быть не должно.

«Бесплатное образование на практике должно означать и то, что у ребёнка есть средства, необходимые для освоения установленной государством программы. Если государство определяет, чему ребёнок должен научиться, оно должно обеспечить и разумное финансирование материалов. Нелогично говорить о повышении качества образования и одновременно урезать финансирование одного из базовых инструментов учёбы», - подчёркивает Лиепа.

Почему это задело

Учебники - тема, понятная любому родителю без всяких объяснений. Каждый сентябрь семьи сталкиваются со списками того, что «надо докупить», и каждый раз задаются вопросом, где же та самая бесплатная школа. История с инициативой просто собрала это недовольство в цифры: 35 евро сейчас, возможно 21,80 завтра - и 100, которые нужны на самом деле.

Минимальная цель инициаторов - не допустить сокращения в бюджете на 2027 год. Подписаться под инициативой на ManaBalss.lv по-прежнему можно. А дальше всё будет зависеть от того, услышат ли родителей те, кто будет этот бюджет принимать.

А по каким учебникам учатся ваши дети - и сколько вы докупаете сами?