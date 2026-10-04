Тепло отступает: на новой неделе в Латвии ожидаются дожди, сильный ветер и местами заморозки

На неделе с 5 по 11 октября в Латвии станет прохладнее. В первые дни усилится ветер, в середине недели погода ненадолго успокоится, а к выходным новый циклон принесёт дожди. Такой прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии передаёт агентство LETA.

В понедельник, 5 октября, будет облачно, во многих районах ожидаются небольшой дождь и морось. Днём температура составит +11…+16 градусов. Юго-западный и западный ветер у побережья усилится до 17 метров в секунду в порывах.

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В Риге ночью температура опустится до +9…+11 градусов, в начале ночи возможен небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +14…+16 градусов. Первая половина дня пройдёт без осадков, а после обеда ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 6 октября, станет немного теплее: ночью температура не опустится ниже +10 градусов, днём достигнет +15…+17 градусов. Небольшой дождь ожидается на востоке страны, а после полудня с северо-запада постепенно начнут появляться прояснения. При этом ветер усилится: уже на более обширной территории порывы могут достигать 19 метров в секунду.

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В середине недели ветер стихнет и сменится на южный. В среду, 7 октября, небольшие осадки возможны местами в Видземе, а четверг, 8 октября, ожидается сухим.

При прояснениях ночи станут прохладнее - преимущественно +5…+9 градусов. Местами возможны заморозки. На побережье сохранится более мягкая погода: около +10 градусов и немного выше.

К концу недели с запада к Латвии приблизится новый циклон, и дождей станет больше. В выходные, 10 и 11 октября, на морском побережье вновь ожидается усиление ветра, а дневная температура не превысит +15 градусов.