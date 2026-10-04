Ринкевич начнёт переговоры с избранными в Сейм партиями: первыми - победители выборов

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник, 5 октября, начнёт консультации с шестью политическими силами, прошедшими в 15-й Сейм. Первым в Рижском замке он примет «Объединённый список», победивший на парламентских выборах, сообщает LETA со ссылкой на президентскую канцелярию.

Встречи пройдут в порядке убывания поддержки, полученной партиями на выборах. На понедельник запланированы четыре разговора:

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11:00 - с представителями «Объединённого списка»;

- с представителями «Объединённого списка»; 13:00 - с партией «Латвия на первом месте»;

- с партией «Латвия на первом месте»; 14:15 - с объединением «Суверенная власть/Объединение младолатыши»;

- с объединением «Суверенная власть/Объединение младолатыши»; 15:30 - с Национальным объединением.

Во вторник, 6 октября, в 9:00 президент встретится с «Прогрессивными», а в 10:15 - с «Новым Единством». На 13:00 назначен разговор со спикером Сейма Дайгой Миериней, представляющей Союз зелёных и крестьян.

После встреч в понедельник пресс-конференция президента не предусмотрена, однако журналисты смогут задать вопросы представителям партий. Ринкевич планирует выступить перед прессой во вторник.

Тем временем участники нынешней коалиции уже обозначили предпочтения относительно будущего правительства. Представители «Объединённого списка» Эдвард Смилтенс и Эдгар Таварс сообщили LETA, что начинать переговоры намерены с действующими партнёрами - Национальным объединением и «Новым Единством».

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Янис Домбрава от Национального объединения подтвердил готовность продолжить работу в правительстве под руководством Андриса Кулбергса. Руководитель фракции «Нового Единства» Эдмунд Юревицс, в свою очередь, заявил, что инициатива формирования кабинета должна принадлежать победившему «Объединённому списку». При этом он считает, что серьёзные коалиционные переговоры следует начинать после консультаций с президентом.

Точная дата начала переговоров между партиями пока не определена. Ожидается, что в понедельник правление «Объединённого списка» обсудит дальнейшие шаги.

По приведённому LETA предварительному распределению мандатов, «Объединённый список» может получить 42 места, Национальное объединение - десять, а «Новое Единство» - семь. Вместе это 59 из 100 депутатских мест, что позволяет этим трём силам сформировать парламентское большинство.