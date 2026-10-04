После августовской бури в Латвии предлагают вырубить 231 тысячу деревьев вдоль ЛЭП

В Латвии хотят расширить очищаемые от деревьев трассы высоковольтных линий, чтобы снизить риск массовых отключений электричества во время бурь. По расчётам Augstsprieguma tīkls, для этого потребуется вырубить около 231 тысячи деревьев на территории примерно 660 гектаров. Изменения затронут в том числе частные леса; собственникам предусматривают компенсацию.

Предложение появилось после бури 22–23 августа, когда электроснабжение было нарушено примерно у 280 тысяч домохозяйств. Поправки к Закону о защитных полосах Сейм поддержал в первом чтении 3 сентября, признав их срочными. По сообщению LSM от 3 октября, окончательная редакция ещё ожидается.

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Изменения касаются воздушных линий напряжением 110 киловольт, которые передают электроэнергию до региональных подстанций. Сейчас в лесах полностью расчищают полосу по 13 метров в каждую сторону от оси линии. Её предлагают расширить до 18 метров - общая ширина свободного от деревьев коридора увеличится с 26 до 36 метров.

При этом внешние границы охранной зоны менять не планируется: расширить хотят именно расчищаемую трассу внутри неё.

Почему предлагают дополнительные пять метров

По данным Augstsprieguma tīkls, 71% повреждений линий 110 кВ во время августовской бури вызвали падающие деревья, росшие в пределах 18 метров от оси ЛЭП.

Оператор объясняет, что за пределами нынешней трассы можно вырубать деревья с установленными признаками опасности - например, с повреждёнными корнями или заметной гнилью. Но во время сильной бури на провода падали и внешне здоровые деревья.

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По оценке, представленной при обсуждении поправок, расширение трасс позволит сократить повреждения от падающих деревьев примерно на 80%.

Что получат владельцы леса

Для расширения коридоров потребуется около 660 гектаров лесных земель. Какие площади принадлежат государству, самоуправлениям и частным собственникам, оператору ещё предстоит уточнить.

Предложенный механизм предусматривает, что Augstsprieguma tīkls выплатит владельцам компенсацию за дополнительные ограничения использования земли. Срубленные деревья и древесина должны остаться собственностью землевладельцев.

Однако точный порядок расчёта и выплаты компенсаций, а также проведения работ станет понятен после утверждения окончательной редакции поправок. Пока речь идёт о планируемых изменениях, а не о начале массовой вырубки.

Источники: LSM, сообщения Сейма и стенограмма парламентского заседания 3 сентября.