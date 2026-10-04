Подсчитано 98% голосов: «Объединённый список» побеждает на выборах в Латвии, СЗК не проходит в Сейм

«Объединённый список» премьер-министра Андриса Кулбергса стал убедительным победителем выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным, объединение получает более трети голосов. В парламент проходят шесть политических сил, а Союз зелёных и крестьян впервые за 24 года своего существования не преодолевает пятипроцентный барьер.

Утром 4 октября подсчёт ещё продолжался. Согласно обновлению LSM на 08:55, были обработаны результаты 1025 из 1059 участков - около 98% голосов. Поэтому опубликованные показатели и распределение депутатских мест пока остаются предварительными.

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По данным на сайте Центральной избирательной комиссии, обновлённым в 08:53, результаты основных политических сил выглядят следующим образом:

Политическая сила Доля голосов Предварительное число мест «Объединённый список» 35,31% 42 «Латвия на первом месте» 13,10% 17 «Суверенная власть / Объединение младолатышей» 11,74% 15 Национальное объединение 8,91% 10 «Прогрессивные» 7,81% 9 «Новое Единство» 6,34% 7 Союз зелёных и крестьян 4,41% 0

На этом этапе подсчёта ЦИК указывает явку в 51,36% - почти 800 тысяч избирателей.

Для «Объединённого списка» это существенное усиление позиций. Объединение появилось перед выборами 2022 года после раскола Союза зелёных и крестьян. Тогда оно получило около 11% голосов и 15 мандатов. Теперь его парламентская фракция может стать почти втрое больше.

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СЗК, напротив, оказался ниже проходного порога. По предварительным итогам, объединение впервые с момента своего создания остаётся без представительства в Сейме.

Несмотря на уверенную победу, «Объединённому списку» понадобятся партнёры для формирования большинства. Сопредседатель объединения Эдгарс Таварс заявил, что переговоры прежде всего планируется вести с нынешними союзниками - «Новым Единством» и Национальным объединением. Возможность участия СЗК рассматривалась при условии его прохождения в парламент.

Если опубликованное ЦИК распределение мандатов сохранится, «Объединённый список», Национальное объединение и «Новое Единство» вместе получат 59 из 100 мест. Такой состав обеспечивал бы парламентское большинство, однако это пока лишь арифметически возможная коалиция: договорённости о новом правительстве ещё предстоит заключить.

Кулбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он заявил, что, если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности.

Между тем, явка избирателей на выборах в 15-й Сейм была самой низкой с момента обретения независимости - в этом году в выборах приняли участие всего 51,8% избирателей.