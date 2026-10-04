4 октября 2026, 21:05

Детство на продажу: в ЕС хотят усилить защиту детей-блогеров. Что это означает для Латвии

Детство на продажу: в ЕС хотят усилить защиту детей-блогеров. Что это означает для Латвии

Съёмки рекламных роликов, распаковки игрушек и семейные видеоблоги с участием детей могут получить более строгие правила. В Евросоюзе обсуждают защиту несовершеннолетних от коммерческой эксплуатации в соцсетях - от ограничений на заработок до гарантий неприкосновенности частной жизни. Для Латвии изменения тоже могут стать актуальными, однако новые требования ещё предстоит согласовать.

Речь идёт о кидфлюенсинге - создании контента, в котором ребёнок становится главным героем и помогает привлекать аудиторию, рекламодателей и доходы. В докладе Европарламента о защите несовершеннолетних в интернете содержится призыв ограничить коммерческую эксплуатацию детей, включая запрет платформам поощрять такой контент деньгами или материальными вознаграждениями. Государствам ЕС предлагают рассмотреть защиту юных блогеров по модели правил для детей-актёров. Это политические предложения, а не уже вступивший в силу общеевропейский запрет.

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Одна из главных проблем - кому достаются заработанные деньги. В аналитическом обзоре Европарламента отмечается, что доходы от детских блогов далеко не всегда сохраняются на счёте ребёнка, доступном ему после совершеннолетия. Среди рисков также названы нарушение приватности, экономическая эксплуатация и психологический вред.

По сообщению «Европульса», среди обсуждаемых мер - ограничение времени съёмок, защищённые накопительные счета и возможность для ребёнка потребовать удаления публикаций со своим участием. Однако конкретные лимиты, доля доходов, которую потребуется сохранять, и порядок удаления контента будут зависеть от окончательных правовых решений.

Вопрос касается и шерентинга - привычки родителей делиться фотографиями, видео и подробностями жизни детей. Даже публикации без рекламы формируют цифровую биографию человека, который ещё не всегда способен оценить последствия. UNICEF рекомендует учитывать мнение ребёнка, круг зрителей и то, не может ли публикация навредить ему сейчас или в будущем.

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Латвийским семейным блогерам стоит следить за развитием инициативы. Если обязательные правила будут приняты на уровне ЕС, они затронут и Латвию; механизм применения будет зависеть от формы принятого документа. При этом латвийский закон уже закрепляет право ребёнка на частную жизнь и обязанность родителей защищать его права и интересы.

Практически для коммерческих семейных аккаунтов возможные изменения означают пересмотр рекламных договоров, учёт участия ребёнка в съёмках и более прозрачное распределение заработка. Уже сейчас разумно сохранять сведения о доходах от такого контента, обсуждать публикации с ребёнком с учётом его возраста и пересматривать материалы, против размещения которых он возражает.

Отдельное направление - безопасность виртуальных собеседников. Еврокомиссия 17 сентября представила проект EU KIDS Act, который охватывает соцсети, видеоплатформы, игры, ИИ-компаньонов и чат-ботов. Он предусматривает усиление защиты несовершеннолетних по умолчанию и возрастные ограничения доступа к соцсетям. Это также пока предложение, поэтому говорить о немедленном введении новых ограничений для латвийских пользователей преждевременно.

 

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