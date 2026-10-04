Барсук-хулиган из Айзпуте не унимается: после драки с ежом в подъезде он бросил вызов сторожевым псам

Пока вся Латвия следила за выборами, жители Южного Курземе следили за похождениями совсем другого героя. Барсук, который в конце сентября устроил ночную разборку с ежом в подъезде многоэтажки в Айзпуте, решил перейти в другую весовую категорию.

Ночь, подъезд, ёж

Всё началось в ночь на 27 сентября. В подъезде многоквартирного дома на бульваре Райня в Айзпуте барсук сцепился с ежом. Звери устроили такой шум, что жильцам пришлось вызывать муниципальную полицию.

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Начальница муниципальной полиции Южнокурземского края Иева Илстере тогда призналась газете «Kurzemes Vārds», что в полицейской практике ещё не сталкивалась со столь своеобразной причиной нарушения ночного покоя. Сам виновник торжества, заметив стражей порядка, благоразумно скрылся.

Новый соперник - не по зубам

Но, как выяснилось, нрав свой барсук не изменил. Самоуправление Южнокурземского края сообщило: зверь объявился в Руде, в Отанькской волости, и бросил вызов сторожевым собакам на одном из хуторов.

На этот раз обошлось без полиции. Численный и весовой перевес противников оказался слишком велик, и бродячему хулигану пришлось искать приключений в другом месте. А самоуправление добавило в историю изящную деталь: точное местонахождение хутора, который посетил барсук, «в целях защиты данных» раскрываться не будет. И честно предупредило - вполне возможно, что барсук ещё о себе напомнит.

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Кто он такой

Европейский барсук - хищник из семейства куньих, который водится по всей Латвии. Латвийский музей природы даже выбирал его животным 2016 года. При всей своей драчливой славе барсук - образцовый чистюля: он содержит нору в порядке, устраивает аккуратные «туалетные» ямки и всегда закапывает за собой.

Ест барсук почти всё: насекомых, червей, улиток, мелких зверьков, ягоды, корни, грибы - а ещё разоряет гнёзда ос и шмелей и обожает мёд. Возможно, в айзпутском экземпляре течёт капля крови его дальнего родственника - медоеда, которого в Африке побаиваются даже львы.

Почему эта история так понравилось людям

Эта история - идеальная разрядка после тяжёлой предвыборной недели. В ней нет виноватых и пострадавших (если не считать гордости барсука), зато есть всё, что нужно хорошему сериалу: харизматичный герой, ночная драка, полиция, неожиданное продолжение и намёк на новые серии.

И, пожалуй, главное: в ней есть то самое латвийское чувство юмора, с которым даже официальное самоуправление рассказывает о барсуке так, будто речь идёт о местной знаменитости. Собственно, так оно и есть.

Ставки принимаются: кого барсук из Айзпуте выберет следующим соперником?