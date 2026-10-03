Явка на выборах в 15-й Сейм превысила 50%, но стала самой низкой после восстановления независимости Латвии

На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей, или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В субботу, непосредственно в день выборов, проголосовали не менее 622 тысяч человек, или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни.

Читайте нас также Google News Facebook

Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах.

При этом условия голосования тогда несколько отличались. В день выборов участки работали на один час дольше, а возможность заранее отдать голос на хранение предоставлялась только в течение трех дней и на ограниченном числе избирательных участков.

На выборах в Сейм четыре года назад явка составила 59,41%, а восемь лет назад - 54,56%.

Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имеют право голоса 1 557 615 избирателей.

Читайте

Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии

Об этом свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.

Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54,56% избирателей, а третий самый низкий - на выборах 12-го Сейма, когда проголосовали 58,85% избирателей.

Самая высокая явка избирателей после восстановления независимости Латвии была зарегистрирована на выборах 5-го Сейма - 89,9%.

В выборах 6-го Сейма приняли участие 71,9% имеющих право голоса, в выборах 7-го Сейма - 71,89%, в выборах 8-го Сейма - 71,51%, в выборах 10-го Сейма - 63,12%, в выборах 9-го Сейма - 60,98%, в выборах 11-го Сейма - 59,45%, а в выборах 14-го Сейма - 59,41%.

Избирательные участки в Латвии в субботу работали до 20:00.