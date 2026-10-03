День выборов в Латвии: среди городов самая высокая явка к 16:00 была в Риге

Среди крупнейших городов Латвии наиболее активно на выборах в 15-й Сейм к 16:00 голосуют жители Риги, а самая низкая явка зафиксирована в Даугавпилсе. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

При подсчете учитываются также избиратели, которые отдали свои голоса на хранение в предыдущие дни.

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В Риге к 16:00 проголосовали 50,55% избирателей

Председатель Рижской избирательной комиссии Илмар Пилиниекс сообщил агентству LETA, что к 16:00 в Риге проголосовало больше жителей, чем за аналогичный период на предыдущих выборах. Тогда к этому времени свой голос отдали 47,49% избирателей.

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По словам Пилиниекса, выборы в Риге проходят спокойно, без происшествий. Отвечая на вопрос, были ли проблемы в работе избирательной системы, он сообщил, что не было. В первый день в отдельных местах, когда избиратели могли отдать голос на хранение, возникали некоторые недоразумения, связанные с порядком голосования, однако их быстро устранили.

Если же учитывать весь Рижский избирательный округ, к которому относятся также голосующие за рубежом и по почте, показатель явки составляет 34,67%.

Среди других крупнейших городов Латвии явка к 16:00 распределилась следующим образом: в Резекне проголосовали 49,06% избирателей, в Лиепае - 45,69%, в Елгаве - 45,41%, в Вентспилсе - 43,33%, в Юрмале - 38,68%, в Даугавпилсе - 37,48%.

В субботу, 3 октября, в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм. Избирательные участки будут открыты до 20:00.