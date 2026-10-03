Выборы в Латвии пройдут при хорошей погоде: утром солнце, днем до +20°C

В субботу, 3 октября, в Латвии ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Утром местами возможен туман, а днем температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 7 часов утра самая низкая видимость - от 150 до 410 метров - была зафиксирована в Даугавпилсе, Гулбене и Резекне.

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Температура воздуха в это время составляла от +1,8 °C на метеостанции в Даугавпилсском крае и +2,5°C в Мадоне до +10,6°C в Вентспилсском порту и +15 °C в Лиепайском порту. Ветер слабый или умеренный южный. Качество воздуха хорошее.

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В течение дня с запада увеличится количество облаков, однако в целом погода будет сухой. Вечером на западе Латвии облачность начнет уменьшаться.

Ветер будет слабым, а температура воздуха днем поднимется до +15…+20°C.

В Риге также сегодня ожидается сухая погода. В течение дня станет более облачно, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов.