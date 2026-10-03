3 октября 2026, 15:34

В воскресенье в Латвии потеплеет до +17 градусов, местами пройдёт дождь

В воскресенье в Латвии потеплеет до +17 градусов, местами пройдёт дождь

В воскресенье, 4 октября, в Латвии временами будет выглядывать солнце, однако местами на западе страны и в Видземе ожидается дождь. Воздух прогреется до +14…+17 градусов, сообщает LETA со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днём страну пересечёт зона осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер.

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В ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. При слабом ветре во многих районах, главным образом в западной и центральной частях страны, образуются туман и дымка. Местами они сохранятся и утром, ухудшая видимость.

Ночью температура опустится до +6…+11 градусов, на отдельных участках побережья будет на несколько градусов теплее.

В столице ночью облачность постепенно увеличится, но осадков не ожидается. Во второй половине ночи возможны туман и дымка. Воздух остынет до +9…+10 градусов.

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