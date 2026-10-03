В Рижской центральной тюрьме пришлось проводить голосование повторно

В Рижской центральной тюрьме пришлось повторно организовать голосование на выборах в 15-й Сейм после того, как выяснилось, что один из заключенных проголосовал с просроченным документом, удостоверяющим личность, сообщает агентство LETA.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что в субботу во время голосования в одном из мест заключения в Риге было установлено: участие в выборах принял человек, включенный в список подавших заявление на голосование в тюрьме, однако срок действия его документа, удостоверяющего личность, истек. По информации LETA, инцидент произошел в Рижской центральной тюрьме.

Читайте нас также Google News Facebook

Заключенный уже опустил конверт с бюллетенем в избирательную урну, где тот смешался с остальными. Определить и изъять именно его конверт после этого было невозможно.

Чтобы обеспечить законность выборов и исключить любые сомнения в действительности голосов, поданных в этом месте, ЦИК на внеочередном заседании решила аннулировать все поданные там голоса и провести голосование заново.

Читайте

Повторное голосование началось в субботу и будет продолжаться до тех пор, пока не проголосует последний избиратель.

В ЦИК подчеркнули, что нарушение было обнаружено и устранено еще в день выборов и не повлияет на общий процесс подсчета результатов.

При подведении итогов будут учтены только бюллетени, поданные во время повторного голосования, проведенного в соответствии с установленными требованиями.