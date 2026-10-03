3 октября 2026, 13:05 Наталья Гудемчук

Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%

Цены на жилье в Европе продолжают расти: в Латвии рост достиг 11,4%
euronews

Во втором квартале 2026 года цены на жилье в Латвии выросли на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе: быстрее жилье дорожало только в Португалии, Болгарии, Литве, Словакии, Хорватии, Испании и Румынии. Об этом сообщает Euronews.

В целом по ЕС цены на жилье за год выросли на 4,7%. При этом инфляция составила 3,2%, поэтому в реальном выражении жилье подорожало на 1,5%.

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Лидером стала Португалия, где жилье подорожало на 16,5%. На втором месте Болгария с ростом 15,5%, на третьем - Литва с 14,3%.

Далее следуют Словакия - 13,6%, Хорватия - 12,7%, Испания и Румыния - по 12,1%, Латвия - 11,4% и Венгрия - 10,2%.

Еще в нескольких странах рост оказался близок к 10%: в Дании цены увеличились на 9,4%, в Словении - на 9,1%, в Чехии - на 8,6%.

В Германии жилье подорожало всего на 0,6%, в Италии - на 4%. В трех странах цены снизились: в Финляндии - на 2,7%, Люксембурге - на 2,2%, Франции - на 0,8%.

Эксперт рынка недвижимости Global Property Guide Микк Калмет объясняет разницу между странами несколькими факторами. Среди них - дефицит жилья, рост доходов населения, условия ипотечного кредитования и демографические изменения.

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В Португалии, где зафиксирован самый высокий рост цен, спрос на жилье заметно превышает предложение. Особенно это касается Лиссабона, Порту и популярных прибрежных районов. Среди причин эксперт называет ограниченные объемы нового строительства, иностранные инвестиции, спрос со стороны туристического сектора и дефицит жилья.

В Болгарии рост цен поддерживают увеличение доходов домохозяйств и зарплат, относительно доступная ипотека и высокий спрос на жилье как на инвестиционный актив.

В Финляндии, напротив, снижение цен эксперт связывает со слабым экономическим ростом, низкой уверенностью потребителей и влиянием высоких процентных ставок.

Если учитывать инфляцию, рост цен на жилье в Латвии остается значительно выше среднего по ЕС. В реальном выражении жилье в стране подорожало на 7,9%.

Для сравнения, в ЕС реальный рост составил 1,5%. В Португалии он достиг 12,1%, в Словакии - 9,4%, Болгарии - 9,1%, Литве - 8,8%, Испании - 8,3%.

При этом в Германии, Франции и Люксембурге в реальном выражении цены на жилье снизились.

Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть в том числе от процентных ставок, стоимости ипотеки, доходов населения и соотношения спроса и предложения жилья.

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