Согласно данным Exit poll, в 15-й Сейм проходят шесть политических сил: ждем официальные результаты

Согласно данным exit poll, пятипроцентный барьер для прохождения в Сейм могут преодолеть шесть политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса избирателей на выходе с участков (exit poll), проведенного агентством LETA совместно с Латвийскими общественными СМИ (LSM) и Рижским университетом Страдиньша (RSU).

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Согласно опросам, «Объединенный список» получил наибольшую поддержку избирателей на выборах в 15-й Сейм - за него могли проголосовать 35,6% пришедших на участки.

Далее следуют «Латвия на первом месте» с 11,3%, «Прогрессивные» с 11,1% и «Суверенная власть»/«Младолатыши» с 10,8%.

Национальное объединение, согласно опросу, получает 8,7%, «Новое Единство» - 6,7%.

За пределами Сейма, если результаты опроса подтвердятся при подсчете голосов, могут остаться Союз зеленых и крестьян - 3,7%, «Для развития Латвии» - 3,1% и «Мы меняем правила» - 3%.

Поддержка остальных участвовавших в выборах политических сил, согласно exit poll, не достигает 2%. «За стабильность!» получает 1,7%, «Восходящее солнце для Латвии» - 1,3%, «Список Гобземса» - 0,9%, «Центр согласия» - 0,6%, Новая консервативная партия - 0,2%.

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В опросе приняли участие свыше 6500 проголосовавших избирателей. При этом около 30% опрошенных отказались сообщить, за какую политическую силу отдали свой голос.

Методологическую поддержку при проведении exit poll оказывал центр исследования рынка и общественного мнения SKDS. В Латгале к проведению опроса также привлекались представители негосударственного сектора.

Важно, что результаты exit poll не являются официальными результатами выборов. Подсчет бюллетеней на избирательных участках начался после завершения голосования в 20:00.

Центральная избирательная комиссия планирует опубликовать первые результаты в ночь на воскресенье. Предварительные результаты по большинству избирательных участков должны стать известны в воскресенье.