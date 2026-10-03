На улице Валдемара в Риге начинаются ночные ремонты: жителей предупреждают о шуме

С 3 октября на улице Кришьяня Валдемара в центре Риги начнут ремонтировать отдельные дождеприёмники. Работы будут проходить ночью, поэтому жителям соседних домов следует учитывать возможный шум и нарушения ночного покоя, сообщает LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Ремонт запланирован на участке от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до улицы Элизабетес - в направлении улицы Дзирнаву.

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Муниципалитет обещает выполнять работы в максимально короткие сроки, чтобы к утру как можно быстрее восстанавливать движение и избежать существенных ограничений на одной из самых загруженных улиц столицы.

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Однако при технических сложностях локальные ограничения возле места ремонта могут сохраниться и в утренние часы. В таком случае водителям следует закладывать дополнительное время на дорогу.

После ремонта дождеприёмников на этом участке начнут ремонт дорожного покрытия в обоих направлениях. Он запланирован с 6 по 18 октября, также исключительно в ночное время. В Рижской думе уточняют, что работы будут проводить в отдельные ночи, а не непрерывно на протяжении всего указанного периода.