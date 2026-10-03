«Идеальных партий нет»: Ринкевич рассказал, как сделать выбор на выборах

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал избирателей оценивать программы партий, их реальные дела и критически относиться к обещаниям. После голосования на выборах в 15-й Сейм 3 октября он признал, что определиться непросто, но найти близкую себе политическую силу может каждый, сообщает LETA.

Ринкевич рассказал журналистам, что тщательно обдумывал свой выбор. По его словам, он ежедневно следит за тем, что сделано и что осталось невыполненным, изучает программы и достаточно критично оценивает предвыборные обещания.

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«По правде говоря, это совсем не так просто», - отметил президент.

У Ринкевича есть собственный список критериев, которым он руководствуется ещё с первых для него парламентских выборов в 1993 году, когда избирали 5-й Сейм. Среди главных ориентиров - устойчивое положение Латвии в западноевропейском пространстве. Сейчас для него также особенно важны безопасность, оборона, демография, экономическое развитие и здравоохранение.

Президент не согласился с утверждением, что голосовать не за кого.

Ринкевич отметил, что в латвийском обществе существуют самые разные, порой противоположные взгляды на экономику, политику и другие значимые вопросы. Участие в выборах позволяет каждому выразить свою позицию и решить, кому доверить представительство своих интересов.

«Если ты не приходишь на выборы, кто-то другой решает за тебя, кто-то другой выдаёт мандат доверия представителям и добивается того, чтобы работали его идеи», - заявил президент.

Избирательные участки в Латвии 3 октября открыты до 20:00. После завершения голосования комиссии начнут вручную подсчитывать голоса на открытых заседаниях. Предварительные результаты будут публиковаться постепенно, по мере поступления данных с участков.