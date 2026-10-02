Запчасти airBaltic перепродали с наценкой в €55 тысяч: KNAB передало дело прокуратуре

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало прокуратуре уголовное дело о предполагаемой мошеннической схеме с запчастями airBaltic. По версии следствия, должностное лицо авиакомпании организовало их продажу через посредников, благодаря чему принадлежавшая ему фирма получила необоснованную прибыль в размере 55 360 евро.
В деле фигурируют сотрудник, отвечающий за оборот авиационных запчастей и имеющий статус государственного должностного лица, ещё один человек и три компании. KNAB предлагает начать уголовное преследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, мошенничестве в крупном размере и отмывании преступно полученных средств, сообщает NRA.lv.
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Как, по версии следствия, работала схема
Должностное лицо знало, что зарегистрированная в Литве компания хочет приобрести принадлежащие airBaltic амортизатор шасси и его стойку.
По данным KNAB, сотрудник договорился с другой компанией, чтобы та сначала купила детали у авиаперевозчика. Сразу после этого их перекупила фирма, принадлежавшая самому должностному лицу, и продала конечному покупателю в Литве за 370 тысяч долларов США.
В итоговую цену вошла наценка в 55 360 евро. Следствие считает, что эта сумма стала необоснованной прибылью компании должностного лица.
Деньги переводили как дивиденды
Как сообщает KNAB, часть полученных средств затем перечислили компании-посреднику, а также на личные банковские счета двух фигурантов в виде дивидендов.
По версии следователей, таким образом участники пытались скрыть преступное происхождение денег и придать им вид законного дохода. В дальнейшем средства использовались для оплаты учёбы и строительства дома.
Что известно о подозреваемом
Представитель airBaltic по общественным и политическим связям Аугустс Зилбертс сообщил агентству LETA, что подозреваемый не является ни действующим, ни бывшим членом правления или совета авиакомпании.
При этом KNAB подтвердило, что фигурант по-прежнему имеет статус государственного должностного лица в airBaltic. Его имя в приведённом сообщении не раскрывается.
Дальнейшее решение примет прокуратура
Уголовный процесс был начат 2 сентября 2025 года. Материалы переданы специализированной прокуратуре по расследованию преступлений на государственной службе 30 сентября 2026 года. Теперь прокуратура решает вопрос о дальнейшем движении дела.
В отношении второго фигуранта KNAB предлагает начать уголовное преследование за пособничество предполагаемым преступлениям. Бюро также просит продолжить процедуру применения принудительных мер к компании, в интересах которой, по версии следствия, совершались нарушения.
Передача материалов прокуратуре не означает признания фигурантов виновными. В отношении всех участников процесса действует презумпция невиновности.