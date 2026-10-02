В пятницу и субботу предвыборная агитация запрещена: БПБК напоминает о правилах

В пятницу и субботу - накануне выборов в 15-й Сейм и непосредственно в день голосования - в Латвии действуют наиболее строгие ограничения на предвыборную агитацию, напоминает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

В эти два дня запрещено распространять предвыборные агитационные материалы в публичном пространстве. Платная политическая реклама не должна размещаться в печатных изданиях, городской среде, электронных СМИ и интернете.

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При этом запрет не означает полного прекращения политической активности кандидатов в социальных сетях. Они по-прежнему могут бесплатно публиковать сообщения, делиться контентом и выражать свои политические взгляды. Однако оплачивать продвижение таких публикаций запрещено.

То же правило распространяется на видео и другие агитационные материалы, при создании которых использовались инструменты искусственного интеллекта: их платное продвижение в интернете в пятницу и субботу не допускается.

Кандидаты, другие агитаторы и не связанные с ними лица также не могут распространять плакаты, буклеты и другие агитационные материалы в городской среде и иных общественных местах

Запрещено использовать для агитации аккаунты государственных и муниципальных учреждений в социальных сетях, а также раздавать потенциальным избирателям подарки с символикой политических организаций.

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Предвыборная агитация может принимать самые разные формы - от плакатов и листовок до видеороликов, интервью и публикаций в социальных сетях.

Если в пятницу или субботу жители заметят незаконную агитацию в общественных местах, прессе или интернете, БПБК призывает сообщить об этом бюро.

Период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм начался 6 июня и завершится в день выборов, 3 октября. До его окончания БПБК продолжает следить за размещением политической рекламы в печатных изданиях, общественных местах и интернете.

За соблюдением правил следят и другие учреждения. Национальный совет по электронным СМИ контролирует предвыборную агитацию в электронных СМИ, а Центр государственного языка - соблюдение требований, связанных с использованием языка.

За нарушение Закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 500 евро, а юридическому лицу - штраф до 7100 евро.