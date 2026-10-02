2 октября 2026, 20:03

Rail Baltica откладывают до 2034 года: страны Балтии рассчитывают получить от ЕС ещё €10 млрд

Rail Baltica откладывают до 2034 года: страны Балтии рассчитывают получить от ЕС ещё €10 млрд

Латвия, Литва и Эстония договорились ориентироваться на запуск основной линии Rail Baltica в следующем бюджетном периоде Евросоюза - с 2028 по 2034 год. Прежний срок завершения первой очереди, 2030 год, становится всё менее реалистичным. При этом запрашиваемые у ЕС 10 млрд евро пока не выделены, а задержка грозит дополнительным ростом расходов.

Общую позицию страны Балтии согласовали 22 сентября. Согласно сообщению Министерства сообщения Латвии, договорённость учитывает темпы строительства, возможности подрядчиков и доступность финансирования. Участки, которые можно завершить раньше, предполагается строить максимально быстро.

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Однако политическая договорённость ещё не означает окончательного изменения всех европейских сроков. Председатель совета совместного предприятия RB Rail Матисс Паэгле пояснил Latvijas Radio, что европейский документ, предусматривающий ориентир на 2030 год, пока не отменён. По его словам, работы следует планировать как можно ближе к прежнему графику.

Почти €24 млрд - оценка всего проекта

Оценка полной стоимости Rail Baltica в странах Балтии составляет 23,8 млрд евро. В 2017 году проект оценивали примерно в 5,8 млрд евро - более чем в четыре раза дешевле.

При этом расходы на весь проект и первую очередь различаются. В опубликованной европейским агентством CINEA оценке первая очередь составляет 15,3 млрд евро, оставшийся объём работ - ещё 8,5 млрд евро. Эти расчёты не являются окончательной ценой строительства к 2034 году.

Первый этап должен обеспечить основное железнодорожное сообщение с севера на юг - от Таллина через Саласпилс и Каунас до польской границы. Часть участков первоначально предполагается использовать в однопутном режиме. Полное развитие инфраструктуры потребует последующих работ.

Латвия отстаёт от соседей

По данным Министерства сообщения, опубликованным в сентябре, активное строительство латвийской основной трассы ведётся примерно на 30 километрах из предусмотренных 202 километров. На этих участках выполняются земляные работы и сооружается железнодорожная насыпь.

Для сравнения, по информации Latvijas Radio, в Эстонии работы охватывают более 100 километров, а в Литве - 114 километров. Протяжённость строительных участков при этом не означает, что на всём этом расстоянии уже уложены рельсы или линия готова к эксплуатации.

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Паэгле предупредил, что увеличение срока на несколько лет может добавить к стоимости латвийской части проекта многие сотни миллионов евро.

Латвии предстоит пересмотреть подход к строительству

Дополнительные вопросы возникли после независимой оценки консультантов Alvarez & Marsal. Как сообщило Министерство сообщения 2 октября, при нынешних расходах, дефиците финансирования и графике реализовать проект в Латвии прежним способом невозможно.

Правительство решило разработать минимальный объём инфраструктуры, необходимый для работы основной трассы. Это должно определить, какие объекты нужны для запуска сообщения в первую очередь.

До подготовки этого решения уже начатые работы продолжатся в пределах выделенного финансирования. Новые финансовые и договорные обязательства по Rail Baltica потребуют разрешения правительства. Также предстоит подготовить предложения по управлению проектом и расходам на содержание и консервацию уже построенной инфраструктуры.

€10 млрд от ЕС пока остаются целью переговоров

Страны Балтии намерены добиваться для Rail Baltica не менее 10 млрд евро целевого европейского финансирования в бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Они также выступают за сохранение европейского софинансирования на уровне до 85% и за переходное финансирование до начала нового бюджетного периода.

Это совместная переговорная позиция, а не подтверждённое решение Евросоюза о выделении денег. Доля до 85% относится к расходам, соответствующим условиям европейской программы финансирования.

Rail Baltica должна соединить страны Балтии с остальной европейской железнодорожной сетью. Проект предусматривает около 870 километров новой линии с европейской колеёй шириной 1435 мм для пассажирских и грузовых перевозок. Теперь его дальнейшая реализация зависит одновременно от европейского финансирования, пересмотра расходов и способности стран завершить непрерывную магистраль.

 

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