От +1 утром до +22 днем: в пятницу в Латвии будет солнечно и тепло

В пятницу жителей Латвии ждет преимущественно ясная, сухая и теплая погода. После прохладной ночи и утра температура воздуха днем местами поднимется до +22 градусов, прогнозируют синоптики.

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Осадков не ожидается ни ночью, ни днем. Небо будет преимущественно ясным, однако местами ночью и утром может образоваться туман.

Ночь окажется довольно прохладной. Минимальная температура воздуха составит от +1 градуса в отдельных районах на востоке страны до +11 градусов на побережье Курземе.

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Днем будет дуть слабый и умеренный южный ветер. Воздух прогреется до +17…+22 градусов

В Риге пятница также пройдет без дождя и будет солнечной. Ожидается слабый южный и юго-восточный ветер.

Утром в центре столицы будет около +10 градусов, в пригородах прохладнее от +7 до +9 градусов. Днем температура воздуха в Риге повысится примерно до +20 градусов.

Таким образом, несмотря на довольно холодное начало дня, пятница обещает стать по-осеннему теплой и солнечной.