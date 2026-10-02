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Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители

Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители

В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор «Евровидения-2027». На конкурс Supernova поступило 125 песен, сообщает LSM Kultūra.

В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам, а его финал впервые состоится в Xiaomi Arēna в Риге в присутствии зрителей.

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Прием заявок продолжался с 1 августа до 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на «Евровидении» в Болгарии.

Имена участников Supernova планируется объявить в конце ноября

По словам руководителя редакции развлекательного и документального контента LTV Агнесе Штраусе-Кублини, среди 125 заявок представлены самые разные музыкальные направления.

Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты.

Оценивать будут не только песню

При первоначальном отборе жюри предстоит учитывать целый ряд критериев.

Будут оцениваться оригинальность песни, ее аранжировка и содержание, а также соответствие современным тенденциям музыкального рынка.

Но одной хорошей композиции для попадания в следующий этап будет недостаточно. Жюри также учтет вокальные возможности исполнителя, его способность конкурировать на международном рынке поп-музыки, предыдущие достижения в музыкальной индустрии и перспективы дальнейшего развития.

Состав жюри на этом этапе традиционно не раскрывается до завершения конкурса, чтобы избежать возможного влияния на его участников.

Финал впервые пройдет на большой арене

Одно из главных изменений Supernova-2027 касается самого финала.

6 февраля конкурс впервые пройдет в Xiaomi Arēna в Риге в присутствии большой зрительской аудитории. Шоу обещает быть самым масштабным финалом за всю историю Supernova.

Национальный отбор проводится под названием Supernova с 2015 года. До этого представителя Латвии на «Евровидение» выбирали в конкурсах Eirodziesma и Dziesma. В нынешнем сезоне организаторы решили изменить не только площадку, но и систему определения победителя.

Последнее слово отдадут зрителям

Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоятся сразу два этапа - большой финал и впервые введенный суперфинал.

Сначала результаты голосования зрителей объединят с оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы.

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Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование.

Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на «Евровидении-2027»

Это заметное отличие от Supernova-2026. В прошлом сезоне победителя определяли по совокупности результатов голосования зрителей и жюри. Тогда первое место заняла Atvara с песней Ēnā.

Песни, созданные с помощью ИИ, не принимают

Есть в правилах Supernova-2027 и еще одно важное новшество. Организаторы прямо запретили подавать композиции, при создании которых полностью или частично использовался искусственный интеллект.

Установлены и другие требования. В конкурсе могут участвовать сольные исполнители, дуэты и группы максимум из шести человек. К 15 апреля 2027 года исполнителю должно исполниться не менее 18 лет.

Иностранные авторы музыки и текста, а также продюсеры фонограмм могут участвовать в создании конкурсной песни, однако принадлежащая нерезидентам доля авторских и смежных прав не должна превышать 49%.

Кроме того, заявленная песня не могла быть опубликована, исполнена или представлена публике до 1 сентября 2026 года.

В мае 2026 года Латвию на юбилейном, 70-м «Евровидении» в Вене представляла Atvara с песней Ēnā. В финал она не прошла, заняв 13-е место из 15 участников второго полуфинала. Латвийская исполнительница получила 49 баллов: 28 от профессионального жюри и 21 от зрителей.

Годом ранее Латвии также не удалось попасть в финал, а в 2024 году Dons с песней Hollow прервал длительную серию неудач страны и вышел в решающий этап конкурса.

«Евровидение-2027» пройдет на берегу Черного моря

71-й конкурс «Евровидение» состоится в болгарском Бургасе. Болгария впервые получила право провести конкурс после победы DARA с песней Bangaranga на «Евровидении-2026» в Вене.

Шоу примет Arena Burgas - новая спортивно-развлекательная арена, открытая в 2023 году. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй - 13 мая, а финал - 15 мая 2027 года.

Сам конкурс также пройдет по несколько измененным правилам. В частности, с 2027 года всем исполнителям на момент первой репетиции должно быть не менее 18 лет. Европейский вещательный союз также уточнил требования к вокалу: основной исполнитель обязан исполнять главную мелодию вживую, и заранее записанные элементы не должны заменять или чрезмерно поддерживать основной вокал.

По данным Европейского вещательного союза, конкурс 2026 года посмотрели 132 млн человек в 35 странах, где проводились измерения телеаудитории. Официальный контент «Евровидения» в YouTube, TikTok, Instagram и Facebook за сезон собрал более 2,75 млрд просмотров.

 

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