2 октября 2026, 16:52 SPRK, Likumi.lv, VUGD, Еврокомиссия, PTAC

Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

Выбор между центральным отоплением и электрическим обогревателем в квартире
Иллюстрации созданы ИИ по редакционному заданию Mixnews

С 1 октября средний тариф регулируемых теплоснабжающих компаний в Латвии вырос на 7,78%, но в Риге и нескольких городах он снизился. Разбираемся, когда переносной обогреватель действительно помогает, почему он может добавить второй счёт вместо экономии и как посчитать решение до покупки.

Начало отопительного сезона почти неизбежно возвращает один и тот же вопрос: если тепло подорожало, не выгоднее ли купить электрический конвектор, масляный радиатор или «керамический» обогреватель и включать его только там, где находишься? Ответ зависит не столько от названия прибора, сколько от трёх вещей: вашего тарифа на тепло, способа распределения счёта в доме и реальной цены дополнительного киловатт-часа электричества.

Читайте нас также

Главная ошибка - сравнить две цифры из рекламы и решить, что меньшая автоматически означает меньший счёт. Центральное отопление оплачивается по правилам всего дома, а переносной прибор добавляет отдельное потребление электроэнергии. Поэтому покупка может оказаться разумным локальным решением, но не универсальной заменой батареям.

Что изменилось с 1 октября

Подтверждённый факт: латвийский регулятор SPRK сообщил, что с 1 октября 2026 года тарифы изменились у 44 регулируемых поставщиков теплоснабжения. Средний регулируемый тариф вырос с 86,23 до 92,94 евро за МВт·ч без НДС - на 7,78%. Большинство тарифов теперь находится в диапазоне 80–100 евро за МВт·ч, но картина по стране неоднородна: в 20 населённых пунктах тариф превышает 100 евро, а в 28 остаётся ниже 80 евро.

Это важно: общелатвийская средняя цифра не является вашим тарифом. В Риге тариф с октября составляет 80,96 евро за МВт·ч, а в отдельных местах он вырос или снизился иначе. Регулятор связывает большинство повышений с изменением стоимости топлива, однако там, где заключены более выгодные договоры, тарифы могли уменьшиться.

И ещё одно различие: тариф - не готовый счёт. Итоговая сумма зависит от погоды, потребления здания, его энергоэффективности, потерь в системе и принятого в доме способа распределения затрат. Поэтому прошлогодний платёж нельзя просто умножить на 1,0778.

Сравнение центрального отопления, электрообогревателя и теплового насоса
Центральное отопление, обычный электрообогреватель и тепловой насос отличаются не только ценой прибора, но и способом расчёта расходов.

Переводим тариф в понятные единицы

Средние 92,94 евро за МВт·ч - это 0,09294 евро за один киловатт-час тепла, то есть около 9,3 цента до НДС и особенностей начисления в конкретном доме. Обычный электрический обогреватель превращает примерно один киловатт-час электричества в один киловатт-час тепла в комнате. Физически «керамический», масляный, вентиляторный и панельный приборы одинаковой мощности не создают в разы больше тепла из той же электроэнергии. Они отличаются скоростью прогрева, распределением воздуха, шумом, инерцией и удобством термостата.

Пример для проверки масштаба: прибор мощностью 2 кВт, работающий по четыре часа в день в течение 30 дней, потребит 240 кВт·ч. При условной полной предельной цене электроэнергии 0,20 евро за кВт·ч это 48 евро в месяц; при 0,25 евро - 60 евро; при 0,30 евро - 72 евро. Это не прогноз цены, а иллюстрация. Подставьте стоимость дополнительного киловатт-часа из своего договора и счёта, включая применимые переменные компоненты.

Быстрый расчёт перед покупкой

Расход в месяц = мощность прибора, кВт × часы работы в день × дни × ваша цена 1 кВт·ч.

Для сравнения: 240 кВт·ч тепла по среднему октябрьскому тарифу централизованного отопления соответствуют примерно 22,31 евро без НДС. Но переносить эту цифру прямо в квартирный счёт нельзя: часть платы может распределяться по площади, общему потреблению дома или показаниям распределителей.

Главный скрытый фактор - как дом делит счёт

Латвийские правила предусматривают несколько методик расчёта доли собственника: в зависимости от оборудования дома могут учитываться площадь квартиры, общий счётчик здания, индивидуальные теплосчётчики, распределители тепла и дополнительные коэффициенты. Конкретный метод выбирается и применяется на уровне дома.

Читайте Mixer
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая…
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

Банка с огурцами может хранить хруст месяцами - но есть важное условие
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3…
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

Старый, ржавый или золотой? Тест по выбору якоря раскроет вашу главную опору

Отсюда неочевидное последствие: если вы прикрутите радиатор и включите электрический обогреватель, плата за центральное тепло не обязательно уменьшится пропорционально. Квартира продолжит получать тепло через стены, стояки и общие помещения, а часть затрат останется общей. В худшем сценарии человек оплачивает свою долю отопления дома и одновременно увеличивает счёт за электричество.

Квартира с общей системой отопления и отдельным электрическим обогревателем
Если общедомовое тепло распределяется не только по индивидуальному потреблению, отключение батареи не означает исчезновения платы.

До покупки задайте управляющему или товариществу три вопроса: по какой методике распределяется плата; какая доля зависит от индивидуального потребления; можно ли корректно регулировать радиаторы и как это отражается в расчёте. Без этих ответов экономия остаётся предположением.

Когда переносной обогреватель действительно оправдан

  • Короткий локальный прогрев. Например, рабочее место, ванная перед использованием или одна комната в межсезонье.
  • Центральное отопление ещё не включено либо временно недоступно. Тогда прибор решает конкретную проблему, а не пытается заменить уже оплачиваемую услугу.
  • Редко используемое помещение. Быстрый обогрев на ограниченное время может быть разумнее постоянного повышения температуры во всей квартире.
  • Временное решение. На период ремонта системы или ожидания долгосрочной модернизации.

В этих сценариях важны хороший термостат, таймер, защита от перегрева и опрокидывания. Переплата за дизайн или громкое слово «экономичный» оправдана только тогда, когда прибор удобнее управляет временем и температурой. Сам нагревательный элемент не отменяет стоимость киловатт-часа.

Когда покупка, скорее всего, не сэкономит

  • Вы собираетесь круглосуточно отапливать всю квартиру, сохраняя обязательную долю оплаты центрального отопления.
  • В доме нет индивидуального учёта, а значительная часть счёта распределяется по площади.
  • Вы сравниваете тариф на тепло без НДС с рекламной ценой электричества, забывая другие переменные компоненты.
  • Продавец обещает, что 1 кВт·ч обычного резистивного обогревателя даст заметно больше 1 кВт·ч тепла.
  • Проблема на самом деле в сквозняках, плохо отрегулированных радиаторах или неутеплённом доме.

Сначала дешевле проверить уплотнения окон и дверей, не закрыты ли батареи мебелью и шторами, работает ли термостатический клапан, а также сообщить управляющему о холодном стояке или разбалансировке системы. Такие меры могут повысить комфорт без второго источника энергии.

А тепловой насос - другое дело?

Да, принципиально другое. Воздушный тепловой насос переносит тепло, а не только преобразует электричество в нагрев. Поэтому за сезон он способен выдавать несколько единиц тепла на единицу электричества. На европейской энергетической этикетке ищите показатель SCOP - сезонный коэффициент эффективности, расчётное годовое потребление, шум и климатическую зону.

Но SCOP из этикетки - стандартизированный показатель, а не гарантия конкретного счёта. Фактический результат зависит от наружной температуры, монтажа, планировки и режима эксплуатации. Для Латвии особенно важно проверить производительность модели при низких температурах и наличие резервного нагрева. Это уже капитальное решение с монтажом, а не аналог переносного конвектора.

Безопасность важнее обещанной экономии

VUGD напоминает: отопительные приборы нужно использовать по инструкции производителя, не накрывать и не сушить на них одежду. Нельзя эксплуатировать повреждённые розетки, удлинители и приборы. Переносной обогреватель мощностью 2 кВт создаёт серьёзную нагрузку, поэтому безопаснее подключать его прямо в исправную настенную розетку, не объединяя с другими мощными устройствами.

Безопасно установленный электрический обогреватель в квартире
Свободное пространство вокруг прибора, исправная розетка и дымовой извещатель - базовые условия безопасного использования.

При покупке PTAC советует проверять данные производителя или импортёра, идентификатор модели, маркировку CE и инструкцию на латышском языке. Прибор должен стоять устойчиво, вдали от штор, постельных принадлежностей и путей выхода. Не оставляйте его без присмотра там, где есть дети или животные, и убедитесь, что дома установлен работающий дымовой извещатель.

Чек-лист перед покупкой

  1. Найдите октябрьский тариф именно своего поставщика, а не среднюю цифру по стране.
  2. Уточните у управляющего, как распределяется счёт и какая доля зависит от вашего потребления.
  3. Возьмите из договора актуальную стоимость дополнительного киловатт-часа электричества.
  4. Рассчитайте месячное потребление по мощности и реальному времени работы.
  5. Определите задачу: локальный прогрев или отопление всей квартиры.
  6. Сравнивайте термостат, таймер, шум и безопасность, а не обещания «особой экономичности».
  7. Проверьте розетку, проводку и возможность подключения без удлинителя.
  8. Если нужен постоянный основной источник, отдельно посчитайте тепловой насос и затраты на монтаж.

Вывод

Рост среднего тарифа на тепло - реальный повод пересчитать расходы, но не автоматический аргумент за электрообогреватель. Для большинства квартир он рационален как точечный и временный источник комфорта. Как постоянная замена центральному отоплению он часто создаёт два платежа вместо одного.

Решение принимается в правильном порядке: свой тариф на тепло, методика распределения в доме, фактическая цена электричества, расчёт часов работы - и только затем выбор модели. Если продавец начинает с «суперэкономичного нагревателя», а не с этих четырёх цифр, лучше отложить покупку.

Источники

google news Подпишитесь на нас
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

16 фотографий, которые выглядят так, будто их специально снимали для…
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии

Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая…

В мире

Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
2 октября, 16:32
Тайна длиной в 217 лет: нейросеть GPT-6 Astra расшифровала секретное письмо Наполеона
2 октября, 15:00
В Финляндии неизвестные проникли в дома почти 20 депутатов - и ничего не украли
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
2 октября, 14:30 14:30
Что пошло не так при казни Кристы Пайк и могут ли ее казнить снова
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
2 октября, 13:35 13:35
Правительство Марокко впервые в истории возглавила женщина
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
ВИДЕО
2 октября, 10:27 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
2 октября, 09:58 09:58
Во Франции из-за протестов закрывают около 400 школ: задержаны почти 2000 человек
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
2 октября, 09:28 09:28
Джим Керри тайно женился через 30 лет после своего предыдущего брака
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
2 октября, 08:57 08:57
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
1 октября, 21:20 21:20
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
1 октября, 20:35 20:35
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
1 октября, 20:07 20:07
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые

Латвия

Выбор между центральным отоплением и электрическим обогревателем в квартире
2 октября, 16:52
Тарифы на тепло выросли: стоит ли покупать электрический обогреватель в Латвии
2 октября, 16:05
На выборах в Сейм Латвии досрочно проголосовали 11,38% избирателей
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
2 октября, 15:30 15:30
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
2 октября, 13:00 13:00
В Детской больнице в 2027 году запустят биобанк и программу длительного наблюдения за пациентами
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
2 октября, 11:27 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
2 октября, 10:57 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
2 октября, 08:29 08:29
В пятницу и субботу предвыборная агитация запрещена: БПБК напоминает о правилах
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
2 октября, 07:59 07:59
От +1 утром до +22 днем: в пятницу в Латвии будет солнечно и тепло
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
1 октября, 18:30 18:30
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
1 октября, 18:00 18:00
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
1 октября, 17:10 17:10
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
2 октября, 14:00
Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
2 октября, 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
ВИДЕО
2 октября, 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
1 октября, 19:35
90-летний Вуди Аллен презентовал свой новый фильм: съемки начнутся 5 октября в Мадриде
30 сентября, 20:35
Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе
30 сентября, 16:30
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
30 сентября, 16:00
P.Diddy ведет в тюрьме роскошный образ жизни
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри

Mixer

Осень после 50: 5 ароматов с можжевельником, которые звучат особенно элегантно
2 октября, 16:27
16 фотографий, которые выглядят так, будто их специально снимали для обложки альбома
Осень после 50: 5 ароматов с можжевельником, которые звучат особенно элегантно
2 октября, 15:58
Хрустящий хлеб, сочные помидоры и бальзамический крем: закуска, которая исчезает со стола первой
Осень после 50: 5 ароматов с можжевельником, которые звучат особенно элегантно
2 октября, 15:28
Банка с огурцами может хранить хруст месяцами - но есть важное условие
2 октября, 15:01
Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3 октября
2 октября, 14:58
Старый, ржавый или золотой? Тест по выбору якоря раскроет вашу главную опору
2 октября, 14:28
Советы дерматолога и фармацевта: восстанавливаем кожу и готовимся к холодам
2 октября, 14:02
Гороскоп на октябрь 2026: Стрельцов удивит человек из прошлого, а Козерогам придётся менять планы
2 октября, 13:58
Осень после 50: 5 ароматов с можжевельником, которые звучат особенно элегантно

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас