2 октября 2026, 15:30 Наталья Гудемчук/LETA

Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%
riga-airport.com

За год с начала реконструкции четвертого перрона аэропорта Риги выполнено около 40% работ. Обновленный перрон планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2027 года.

В ходе реконструкции демонтировали старые бетонные плиты, которые использовались несколько десятилетий, и вынули грунт на глубину от одного до двух метров. Затем уложили новый морозостойкий слой, основание из щебня и стабилизирующий слой цемента.

Читайте нас также

Одновременно проложили новые подземные коммуникации: сети и колодцы для отвода дождевой воды, водопровод, электрические и трансформаторные колодцы. Также установили десять 30-метровых осветительных мачт. Сейчас на территории площадью около пяти гектаров продолжается бетонирование перрона.

В общей сложности в рамках проекта планируется обновить твердое покрытие на площади более 80 000 квадратных метров. После завершения работ аэропорт получит 10 дополнительных стоянок для самолетов классов A–E, в том числе для широкофюзеляжных лайнеров. Также появятся новые рулежные и сервисные дороги.

Это позволит аэропорту принимать и обслуживать все типы грузовых и военных воздушных судов.

Реконструкцией четвертого перрона занимается дорожностроительная компания SIA «Binders», которая получила контракт по итогам открытого конкурса. Стоимость строительных работ составляет 22,8 млн евро.

Читайте Mixer
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3…
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

Старый, ржавый или золотой? Тест по выбору якоря раскроет вашу главную опору
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

Советы дерматолога и фармацевта: восстанавливаем кожу и готовимся к холодам
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

Гороскоп на октябрь 2026: Стрельцов удивит человек из прошлого, а…

Как отмечает член правления аэропорта Риги Нормундс Фейербергс, Рижский аэропорт поставил цель к 2030 году обслуживать около 25 000 тонн авиагрузов в год. Этот показатель уже почти достигнут: за первые семь месяцев этого года через аэропорт прошло 20 700 тонн грузов - на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. В связи с этим в аэропорту прогнозируют, что по итогам года объем обработанных грузов достигнет примерно 27 000 тонн.

Фейербергс отметил, что сейчас другие перроны аэропорта не нуждаются в реконструкции. При этом вся инфраструктура требует постоянного контроля и совершенствования. По его словам, сами перроны находятся в хорошем состоянии и соответствуют нормативным требованиям.

Сейчас аэропорт Риги обслуживает около 40% всех авиагрузов стран Балтии.

Реконструкция четвертого перрона создаст инфраструктуру двойного назначения в рамках европейской сети TEN-T - для гражданских и военных нужд. Проект поддерживает Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA).

 

google news Подпишитесь на нас
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

Советы дерматолога и фармацевта: восстанавливаем кожу и готовимся к холодам
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

Гороскоп на октябрь 2026: Стрельцов удивит человек из прошлого, а…

В мире

От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
2 октября, 15:00
В Финляндии неизвестные проникли в дома почти 20 депутатов - и ничего не украли
2 октября, 14:30
Что пошло не так при казни Кристы Пайк и могут ли ее казнить снова
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
2 октября, 13:35 13:35
Правительство Марокко впервые в истории возглавила женщина
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
ВИДЕО
2 октября, 10:27 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
2 октября, 09:58 09:58
Во Франции из-за протестов закрывают около 400 школ: задержаны почти 2000 человек
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
2 октября, 09:28 09:28
Джим Керри тайно женился через 30 лет после своего предыдущего брака
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
2 октября, 08:57 08:57
В ОАЭ расследуют инцидент с Flydubai: проверяется версия теракта
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
1 октября, 21:20 21:20
Чем больше в стране домашних кошек, тем счастливее население: учёные изучили данные 93-х государств
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
1 октября, 20:35 20:35
Протесты школьников во Франции переросли в беспорядки: горят здания, сотни задержанных
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
1 октября, 20:07 20:07
Латвия и еще 12 стран ЕС призвали Брюссель сначала упростить старые правила, а потом принимать новые
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре
1 октября, 15:29 15:29
От семейного бизнеса до кабины Boeing: что известно о героическом пилоте Flydubai Смите Маччхаре

Латвия

На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
2 октября, 15:30
Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%
2 октября, 13:00
В Детской больнице в 2027 году запустят биобанк и программу длительного наблюдения за пациентами
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
2 октября, 11:27 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
2 октября, 10:57 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
2 октября, 08:29 08:29
В пятницу и субботу предвыборная агитация запрещена: БПБК напоминает о правилах
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
2 октября, 07:59 07:59
От +1 утром до +22 днем: в пятницу в Латвии будет солнечно и тепло
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
1 октября, 18:30 18:30
20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
1 октября, 18:00 18:00
Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
1 октября, 17:10 17:10
В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
1 октября, 15:58 15:58
В Риге продлили время работы ночных приютов и расширили помощь людям без жилья
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей
1 октября, 12:57 12:57
На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей

ЧП

Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
2 октября, 14:00
Джон Малкович приедет в Ригу на гастроли: актер представит необычный спектакль о классической музыке
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
2 октября, 10:57
Латвия меняет правила отбора на «Евровидение»: победителя Supernova впервые определят только зрители
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
ВИДЕО
2 октября, 10:27
Еще один хит ABBA набрал миллиард прослушиваний на Spotify
1 октября, 19:35
90-летний Вуди Аллен презентовал свой новый фильм: съемки начнутся 5 октября в Мадриде
30 сентября, 20:35
Грета Гарбо стала ИИ-звездой: цифровая копия легендарной актрисы появилась в рекламе
30 сентября, 16:30
Из-за суда архив записей британской группы Oasis сняли с аукциона
30 сентября, 16:00
P.Diddy ведет в тюрьме роскошный образ жизни
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри

Mixer

Вы хотите продолжать или не можете поставить точку?: психологический тест со скатами
2 октября, 15:28
Банка с огурцами может хранить хруст месяцами - но есть важное условие
Вы хотите продолжать или не можете поставить точку?: психологический тест со скатами
2 октября, 15:01
Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3 октября
Вы хотите продолжать или не можете поставить точку?: психологический тест со скатами
2 октября, 14:58
Старый, ржавый или золотой? Тест по выбору якоря раскроет вашу главную опору
2 октября, 14:28
Советы дерматолога и фармацевта: восстанавливаем кожу и готовимся к холодам
2 октября, 14:02
Гороскоп на октябрь 2026: Стрельцов удивит человек из прошлого, а Козерогам придётся менять планы
2 октября, 13:58
Осень после 50: 5 ароматов с можжевельником, которые звучат особенно элегантно
2 октября, 13:27
Сначала кажется, что это невозможно: 17 фото на которые нужно взглянуть дважды
2 октября, 13:05
Вы хотите продолжать или не можете поставить точку?: психологический тест со скатами

Зеленая Лампа

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Спорт

Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
1 октября, 19:00
Рекорд NBA на аукционе: майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
1 октября, 16:27
Роналду уехал из сборной Португалии: тренер и глава федерации пытались его остановить
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас