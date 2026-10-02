Аэропорт Риги расширяет грузовые возможности: реконструкция четвертого перрона выполнена на 40%

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За год с начала реконструкции четвертого перрона аэропорта Риги выполнено около 40% работ. Обновленный перрон планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2027 года.

В ходе реконструкции демонтировали старые бетонные плиты, которые использовались несколько десятилетий, и вынули грунт на глубину от одного до двух метров. Затем уложили новый морозостойкий слой, основание из щебня и стабилизирующий слой цемента.

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Одновременно проложили новые подземные коммуникации: сети и колодцы для отвода дождевой воды, водопровод, электрические и трансформаторные колодцы. Также установили десять 30-метровых осветительных мачт. Сейчас на территории площадью около пяти гектаров продолжается бетонирование перрона.

В общей сложности в рамках проекта планируется обновить твердое покрытие на площади более 80 000 квадратных метров. После завершения работ аэропорт получит 10 дополнительных стоянок для самолетов классов A–E, в том числе для широкофюзеляжных лайнеров. Также появятся новые рулежные и сервисные дороги.

Это позволит аэропорту принимать и обслуживать все типы грузовых и военных воздушных судов.

Реконструкцией четвертого перрона занимается дорожностроительная компания SIA «Binders», которая получила контракт по итогам открытого конкурса. Стоимость строительных работ составляет 22,8 млн евро.

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Как отмечает член правления аэропорта Риги Нормундс Фейербергс, Рижский аэропорт поставил цель к 2030 году обслуживать около 25 000 тонн авиагрузов в год. Этот показатель уже почти достигнут: за первые семь месяцев этого года через аэропорт прошло 20 700 тонн грузов - на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. В связи с этим в аэропорту прогнозируют, что по итогам года объем обработанных грузов достигнет примерно 27 000 тонн.

Фейербергс отметил, что сейчас другие перроны аэропорта не нуждаются в реконструкции. При этом вся инфраструктура требует постоянного контроля и совершенствования. По его словам, сами перроны находятся в хорошем состоянии и соответствуют нормативным требованиям.

Сейчас аэропорт Риги обслуживает около 40% всех авиагрузов стран Балтии.

Реконструкция четвертого перрона создаст инфраструктуру двойного назначения в рамках европейской сети TEN-T - для гражданских и военных нужд. Проект поддерживает Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA).