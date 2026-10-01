Жители Латвии заметно реже пьют алкоголь ежедневно, чем в среднем по ЕС

В Латвии алкоголь ежедневно употребляют 0,7% жителей в возрасте от 16 лет. Это почти в семь раз меньше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 4,8%, свидетельствуют данные Eurostat за 2025 год.

В целом регулярное употребление алкоголя в Латвии встречается реже, чем в ЕС. Еженедельно пьют 6,8% жителей страны, ежемесячно - 26,1%. Еще 31,7% употребляют алкоголь реже одного раза в месяц.

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Еще 34,6% жителей сообщили, что никогда не употребляли алкоголь либо не пили его в течение последних 12 месяцев. Таким образом, 66,3% населения Латвии либо пьют реже раза в месяц, либо вообще не употребляли алкоголь за последний год. В среднем по ЕС таких жителей 54,2%.

Если объединить ежедневное и еженедельное употребление, доля регулярных потребителей в Латвии составляет 7,5%. Для Евросоюза этот показатель значительно выше - 24%. При этом ежемесячно алкоголь в Латвии употребляют чаще, чем в среднем по ЕС: 26,1% против 21,8%.

Разница особенно заметна между мужчинами и женщинами. Ежедневно алкоголь употребляют 1,2% мужчин и 0,4% женщин, еженедельно - 11,2% и 3,5% соответственно. Если учитывать тех, кто пьет хотя бы раз в месяц, показатели составляют 45,3% среди мужчин и 24,8% среди женщин.

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Женщины чаще относятся и к категории тех, кто не употреблял алкоголь в течение последних 12 месяцев или никогда его не пил. В Латвии таких 40,2%, среди мужчин - 27,3%.

Похожая разница наблюдается и в Евросоюзе в целом. Алкоголь хотя бы раз в месяц употребляют 56,5% мужчин и 35,9% женщин.

Среди стран Балтии показатели также заметно отличаются. Ежедневно алкоголь употребляют 1,1% жителей Эстонии, 0,7% жителей Латвии и 0,4% жителей Литвы.

По еженедельному употреблению Эстония также находится выше соседей - 14%. В Латвии показатель составляет 6,8%, а в Литве - 4,8%.

При этом именно в Литве самая высокая среди трех стран Балтии доля жителей, которые никогда не употребляли алкоголь или не пили его в последние 12 месяцев, - 37,3%. В Латвии этот показатель составляет 34,6%, в Эстонии - 28,4%.